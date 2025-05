Einen düsteren Anime gibt es wohl nur, weil ein legendärer Regisseur Angst vor der Apokalypse hatte

We Will Be Gods ist ein MMO, das den Basenbau eines RTS, die Kämpfe eines MOBA und das Ressourcenmanagment eines 4X-Spiels vereinen soll.

Ein Build in Diablo 4 „löscht alles in Qual 4“ ohne Probleme, soll der ideale Dad-Build für alle sein, die Season 8 kurz durchspielen wollen

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

We Will Be Gods: Gameplay-Trailer zur Pre-Alpha des neuen MMOs auf Steam

Wie man später herausfand, war der Second Impact aber keine natürliche Katastrophe. Bei einer Expedition der Menschen fand man Adam, den ersten Engel. Man startete ein Experiment, bei dem Adam aufwachte und den Second Impact auslöste.

Merkt man die Inspiration in der Serie? Die Grundlage für die Welt von Evangelion ist der Second Impact in der Serie. Im Jahr 2000 sorgte ein Meteoriteneinschlag am Südpol dafür, dass es zu globalen Veränderungen kam, die einen Großteil der Menschen auslöschten.

Dazu kamen noch religiöse Symbole und Themen, denn Japan sei ein Land, in dem viele Tsunamis und Erdbeben passieren. Es habe Erfahrung mit natürlichen Katastrophen: Es ist ein Land, in dem gnadenlose Zerstörung ganz natürlich geschieht. Es gibt dir ein starkes Gefühl, dass Gott dort draußen existiert.

In einem Interview (via gmanetwork.com ) im Jahr 2014 sprach er über die Inspirationen für Neon Genesis Evangelion. Eine seiner größten war die Angst vor einer nuklearen Katastrophe im Hintergrund des Kalten Krieges. Er erklärte, wie es damals war: Es gab ein echtes Gefühl, dass die Welt zerstört würde, wenn ein Atomkrieg ausbräche. Wenn jemand den Atomknopf drückte, würde das zur Zerstörung der Welt führen – das war damals die Realität, diese Angst vor dem Armageddon.

Das ikonische Alien in einem beliebten Anime sieht nur deshalb so aus, weil der Zeichner faul war

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Auch nach 30 Jahren gilt Neon Genesis Evangelion noch als einer der wichtigsten Animes aller Zeiten. Das liegt nicht nur an der Action, sondern auch an den komplexen Themen. Die finden nicht nur bei den Figuren statt, sondern auch innerhalb der Welt. Eine große Inspiration dafür war eine reale Angst des Regisseurs.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to