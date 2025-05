Hier sind 10 Bösewichte aus Anime, die schlimmer sind, als sie aussehen

Manche der erschreckendsten Bösewichte verstecken sich hinter einem charmanten Lächeln und einem ruhigen Auftreten. In dieser Liste werfen wir einen Blick auf 10 Anime-Bösewichte, die viel gefährlicher sind, als ihr äußeres Erscheinungsbild vermuten lässt.

Wie wurden die Charaktere ausgewählt? Diese Liste konzentriert sich vor allem auf Antagonisten, die oft aus realistischeren Anime stammen. Also Serien, in denen die Figuren meist keine übernatürlichen Kräfte haben oder wo das Böse nicht immer in Form eines typischen Endgegners auftritt.

Manche dieser Figuren sind auch nicht „klassisch böse“, können einem das Blut aber trotzdem in den Adern gefrieren lassen.

Spoilerwarnung: Da es um die Antagonisten und deren Motivation geht, gibt es einige Spoiler zu den ausgewählten Anime: Psycho-Pass, One Piece, Attack on Titan, Kaiji, Yowamushi Pedal, Monster, Ajin, Fate/Zero, The Promised Neverland, Erased.

In dem Anime „Attack on Titan“ spielte der Antagonist Zeke eine interessante und beeindruckende Rolle. Hier ist ein Trailer zum neuesten Film:

1. Shogo Makishima (Psycho Pass)

Shogo Makishima ist eine zentrale Figur aus dem Anime „Psycho-Pass“, einer dystopischen Science-Fiction-Serie, die in einer Zukunft spielt, in der das sogenannte Sibyl-System das Verhalten und die mentale Verfassung aller Bürger überwacht, um potenzielle Verbrecher frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren.

Makishima ist der Hauptantagonist der ersten Staffel. Trotz seiner gewalttätigen und kriminellen Handlungen bleibt sein Psycho-Pass (eine Art digitaler Messwert für geistige Stabilität) aber neutral, was bedeutet, dass das Sibyl-System ihn nicht als Bedrohung erkennt. Dadurch kann er sich dem System entziehen und kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

2. Donquixote Doflamingo (One Piece)

Doflamingo ist ein bedeutender Antagonist in „One Piece“. Er ist einer der komplexesten und gefährlichsten Charaktere der Serie, und bekannt für seine Grausamkeit, aber auch für seine tiefgründige Hintergrundgeschichte.

Er kontrolliert das Königreich Dressrosa, nachdem er den rechtmäßigen König zur Flucht gezwungen und sich selbst als Retter inszeniert hat. Doflamingo verachtet die Weltregierung und strebt daher nach einem Umsturz der bestehenden Ordnung. Im Untergrund, wo er als „Joker“ bekannt ist, zieht er heimlich die Fäden und betreibt ein weitreichendes Netzwerk krimineller Machenschaften.