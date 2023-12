Anime ab 16 – Diese 5 Serien sind erwachsen und nichts für kleine Kinder

Richtig gute Anime gibt es viele, und zahlreiche davon sind auch erst ab 16 Jahren freigegeben. Wir zeigen euch eine Auswahl davon.

Im weiten Raum der Anime gibt es unendlich viele Variationen. Egal ob niedliche Kinderserie, unterhaltsame Comedy oder spannende Kämpfe zum Mitfiebern.

Doch es gibt auch durchaus erwachsene Anime-Serien mit ernsthaften Thematiken, ohne dass diese gleich zu übertriebener Gewalt und Grausamkeit neigen. Diese Serien bekommen dann häufig von der FSK ein Einstufung „ab 16 Jahren“ – und ein paar der besten Anime aus dieser Gruppierung wollen wir euch hier vorstellen.

Record of Lodoss War

Alternative Namen: Lodoss-tou Senki

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Kein Streaming-Anbieter bekannt, aktuell nur zum Kauf verfügbar.

Nach einem tausendjährigen Krieg der Götter rückt der Frieden für das junge Königreich Lodoss endlich in greifbare Reichweite. Doch eine uralte Hexe wurde erweckt und droht, das Königreich durch politische Ränkeschmiede erneut ins Chaos zu stürzen. Die Abenteuer-Gruppe rund um den mutigen Parn und die Elfe Deedlit stellt sich dieser Bedrohung entgegen und versucht Lodoss vor dem erneuten Untergang zu retten – doch das wird nicht ohne Opfer und jede Probleme gelingen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist Record of Lodoss War ab 16? Die Fantasy-Reise der Helden ist, wie es sich für das Genre gehört, von einigen Kämpfen, herben Verlusten und dabei auch so manch einer etwas brutaleren Szene gekennzeichnet. Dabei touchiert Record of Lodoss War auch deutlich düstere Themen, wie sexualisierte Gewalt, ohne diese aber explizit zu zeigen. Da die Serie aber ebenfalls bereits zu den etwas betagteren gehört, sind diese Darstellungen alle nicht sonderlich grafisch, ohne dass das der Spannung wirklich schaden würde.

Davon abgesehen ist Record of Lodoss War ein Klassiker, den alle Fans von “Der Herr der Ringe” oder “Baldur’s Gate 3” auf jeden Fall gesehen haben sollten – immerhin basiert die Manga-Vorlage auf einer Pen&Paper-Runde.

Attack on Titan

Alternative Namen: Shingeki no Kyojin

Genre: Action, Drama

Episoden: 90 (+ Filme)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Die Menschheit befindet sich am Rande der Vernichtung. Große Monster, die sogenannten Titanen, streifen durch die Wälder und fressen Menschen bei lebendigem Leib. Nur hinter den Mauern eines letzten, kleinen Reiches ist es sicher – zumindest, bis die Titanen diese Mauer einreißen. Der junge Eren Jaeger muss erleben, wie sein bisher behütetes Leben ein jähes Ende findet und seine Mutter verschlungen wird.

Im Anschluss schließt er sich dem „Aufklärungs-Trupp“ an, um sich gegen die Titanen zur Wehr zu setzen und mehr der Welt zu erforschen. Im Laufe von mehreren Jahren werden dabei immer mehr Geheimnisse der Titanen offenbart, die alles infrage stellen, was er bis dahin zu glauben schien …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist Attack on Titan ab 16? Die Welt von Attack on Titan ist gnadenlos und das wird direkt in der ersten Folge bereits offenkundig, wo Menschen von den Titanen verschlungen werden. Körper werden gerne mal in mehrere Teile zerlegt und das Blut spritzt in solchen Mengen, dass man sich manchmal fragt, wo das denn im Körper überall untergebracht sein soll. Dazu kommen noch einige härtere Themen, vor allem in den späteren Staffeln – Folter, Rassismus, Misshandlungen – was der Serie einen klaren, erwachsenen Anstrich verleiht.

Mehr spannende Anime ab 16 gibt’s auf der nächsten Seite.