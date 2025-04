In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Die neue Anime-Season steht in den Startlöchern und mit dabei ist der „Emerald Witch”-Arc von Black Butler. In dem Handlungsbogen verschlägt es die Protagonisten in ein deutsches Dorf – doch die sprechen nur merkwürdigen Kauderwelsch.

Wie hört sich das an? Solltet ihr ein Abo bei Crunchyroll haben, könnt ihr seit einigen Tagen die erste Folge von Black Butler schauen. Er ist einer der Animes aus dem neuen Frühlingsprogramm und startet einen neuen Arc. Hier geht es für Sebastian und Ciel nach Deutschland, wo die Einwohner sogar authentisches Deutsch sprechen.

Doch für viele deutschsprachige Fans hört sich das, was Japan unter Deutsch versteht, merkwürdig an. Überzeugt euch im folgenden TikTok-Clip einfach mal selbst, wie sich das Ganze anhört:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Sowohl die Einwohner des Dorfes als auch Sebastian unterhalten sich auf Deutsch. Doch viele Wörter hören sich so an, wie man sie in der japanischen Sprache betonen würde. In der Sprache folgt oft ein Vokal auf einen Konsonanten, sodass aus „Klappe“ ein „Kulappe“ wird. Außerdem werden harte Konsonanten wie F gar nicht stark betont, weshalb im Anime von einem „Auwstand“ statt einem Aufstand die Rede ist.

Durch diese Aussprache ist zu erkennen, dass japanische Muttersprachler als Synchronsprecher und keine deutschsprachigen Sprecher eingesetzt wurden. Einige Wörter sind dadurch so verzerrt, dass sie nur schwer zu verstehen sind. Die Fans sehen das gemischt.

Den Trailer zur neuen Staffel seht ihr hier:

Fans diskutieren über deutsche Aussprache im Anime

Was sagen die Zuschauer dazu? In den Kommentaren des TikTok-Videos gibt es viele deutschsprachige User, die über den Anime diskutieren. Ein Fan fragt sich, ob sich Deutsch wirklich so für Außenstehende anhören würde. Er wünschte sich, er könnte besser Japanisch sprechen.

User firwflowerp0wer habe dagegen kein Problem, die Dorfbewohner zu verstehen. Für den Fan sei die Aussprache verständlich, wenn er genau zuhöre. Den Kommentar mit den meisten Likes hat aber Mrs.A: Der User habe kurz an sich gezweifelt, ober er überhaupt Deutsch verstehe. Doch zum Glück gibt es die Untertitel, wie einige Fans anmerken, um dem Geschehen zu folgen.

Was aber herausgestellt werden muss: Die Synchronsprecher geben sich große Mühe, es akkurat auszusprechen! Vermutlich sähe es umgekehrt nicht anders aus, wenn deutsche Muttersprachler Texte in Japanisch sprechen müssten. Diese Meinung findet sich auch in vielen Kommentaren wieder.

Was ist das für ein Anime? Black Butler ist ein Mystery-Anime, in dem Ciel und Sebastian einige Fälle lösen. Ciel sucht nach den Mördern seiner Eltern und Dämon Sebastian hilft ihm dabei, getarnt als Butler. Sobald Ciel seine Rache genommen hat, gehört seine Seele Sebastian.

Im neuen Arc verschlägt es die beiden nach Deutschland. Sie müssen einen Fall lösen, bei dem es zu ungeklärten Todesfällen kommt. Dabei steht eine unsterbliche Hexe im Verdacht, die dort leben soll. Warum ihr den Anime unbedingt schauen solltet, verrät euch MeinMMO: Die besten Anime aller Zeiten – Das schaut unsere Redaktion