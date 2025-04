Auf welche Animes freut ihr euch im Frühling 2025 am meisten?

Die neue Anime-Season steht in den Startlöchern. Im Frühling 2025 gibt es wieder einige Kracher, auf die sich Fans freuen können. MeinMMO möchte von euch wissen, auf welche Serien ihr euch am meisten freut.

Ab dem 1. April 2025 fängt eine neue Season in der Anime-Welt an. Alte Serien, die die letzten drei Monate liefen, endeten im März. Nun gibt es wieder einen frischen Schwung neuer Animes, den sich Zuschauer ansehen können.

Unter den neuen Serien sind viele Neuheiten, aber auch Staffeln bereits bestehender Serien. MeinMMO startet eine Umfrage, auf welche Animes ihr euch am meisten freut. Sei es, weil euch die Trailer zu Neuankündigungen überzeugt haben oder ihr die neue Staffel einer bereits bekannten Serie nicht abwarten könnt.

Solltet ihr euch noch gar nicht mit der kommenden Season beschäftigt haben, ist das kein Problem. Wir stellen euch die 3 vielversprechendsten Highlights vor, die in den kommenden drei Monaten laufen werden.

Eines dieser Highlights ist der folgende Anime:

Animes, die im Frühling 2025 starten

Stimmt mit ab, auf welche Serien ihr euch am meisten freut, die von April 2025 bis Juni 2025 laufen wird. Da mehrere Animes zur Auswahl stehen und wir euch nicht nur auf einen Anime beschränken wollen, habt ihr 3 Stimmen zum Verteilen.

Zur Auswahl stehen euch dabei einige Highlights, die man in Deutschland schauen kann. Den Anime zu Lazarus werdet ihr deshalb nicht in dieser Liste finden. Dabei haben wir nicht unterschieden, ob es sich um einen völlig neuen Anime, eine neue Staffel oder die Fortsetzung einer aktuellen Staffel handelt. Wichtig war es nur, dass der Anime bislang auf keinem anderen deutschen Streaming-Dienst lief.

Sollten wir einen Anime vergessen haben, gebt ihr eine Stimme an „ein anderer Anime“ ab und schreibt uns in die Kommentare, welche Serie in der Umfrage fehlt. Es wird keinen separaten Artikel zur Auswertung geben, deshalb schaut regelmäßig vorbei, wie der aktuelle Stand ist!

Falls ihr mit den Animes aus der Liste nichts anfangen könnt, ist das kein Problem. Wir stellen euch die größten Highlights der kommenden Season in der Kurzfassung vor.

Fire Force (Staffel 3)

Nach 5 Jahren Wartezeit geht der Anime von Fire Force endlich weiter. Wer die 3. Staffel schauen möchte, kann das ab dem 4. April 2025 im Simulcast auf Crunchyroll tun. Die 3. Staffel wird auch zugleich die letzte des Animes sein. Hier werden sich die Konfrontationen zwischen der Shinra-Einheit, den anderen Fire-Force-Mitgliedern und der Gruppe rund um den Evangelisten zuspitzen.

My Hero Academia: Vigilantes

DIe Geschichte von My Hero Academia ist mittlerweile zu Ende. Dafür geht es mit dem Spin-off zu Vigilantes weiter. Wer sich den Anime anschauen will, kann das ab dem 7. April 2025 auf Crunchyroll. Die Story spielt Jahre vor den Ereignissen aus My Hero Academia. Es geht um Kouichi Haimawari, einen illegalen Helden, der Verbrecher bekämpft. Der Ton soll noch düsterer sein als im Hauptanime.

Black Butler -Emerald Witch Arc-

Black Butler bringt seinen 8. Arc endlich als Anime. Alle Interessierten können sich den Anime ab dem 5. April 2025 auf Crunchyroll ansehen. In dem Handlungsstrang landen Sebastian Michaelis und Ciel Phantomhive in einem mysteriösen Dorf in Deutschland, in dem eine unsterbliche Hexe regieren soll. Die Queen hat die beiden beauftragt, mysteriösen Todesfällen aus dem Dorf nachzugehen. Ob sie im Zusammenhang mit der Hexe stehen?

In dieser Umfrage wollen wir wissen, auf welche Animes aus dem Frühling 2025 ihr euch freut. Doch uns interessiert auch, welche Serien euch in der letzten Season besonders gut gefallen haben. Wenn ihr bei der Umfrage mitmachen wollt, könnt ihr über den folgenden Artikel teilnehmen: Welcher neue Anime hat euch die letzten 3 Monate am meisten an den Bildschirm gefesselt?