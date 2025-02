Lazarus wird mein Anime-Highlight in 2025, denn dahinter steckt der Macher zwei legendärer Animes

Eines der größten Highlights aus dem Jahr 2025 wird für MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen der Anime Lazarus. Dabei handelt es sich um eine Serie, für die der Regisseur Shinichiro Watanabe verantwortlich ist. Und der ist vor allem für 2 ganz besondere Anime-Serien bekannt.

Das Jahr 2025 hält wieder spannende Serien für Anime-Fans bereit. Ich persönlich freue mich ganz besonders auf die 2. Staffeln von Die Tagebücher der Apothekerin und Dandadan. Beide Animes zählten in den vergangenen Jahren zu meinen Lieblingsserien. Doch bei den Neulingen gibt es vor allem eine Serie, die meine volle Aufmerksamkeit hat.

Lazarus soll nämlich am 5. April 2025 erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Serie, die vom legendären Regisseur Shinichiro Watanabe stammt. Der Japaner war schon für die beiden Serien Cowboy Bebop und Samurai Champloo verantwortlich.

Cowboy Bebop ist mein erster Anime, den ich geschaut habe, der einen deutlich erwachseneren Ton anschlägt. Nach meiner Zeit im RTL-2-Mittagsprogramm, bei dem eher Animes wie Naruto liefen, die ein jüngeres Publikum ansprechen sollten, entdeckte ich Cowboy Bebop auf MTV.

Der Anime hat mich durch seinen Soundtrack und seinen Art-Style so beeindruckt, dass er für mich einer der besten Sci-Fi-Animes ist – was auch fast 2 Millionen andere Zuschauer so sehen (via My Anime List).

Umso mehr freue ich mich, dass Lazarus in dieselbe Richtung zu schlagen scheint. Denn von der Story her fühlt es sich so an, als handele es sich um einen Nachfolger von Cowboy Bebop, allerdings gepaart mit Einflüssen aus Cyberpunk 2077 – einem meiner liebsten Spiele, das ich vor allem für seine futuristische Welt und die Neonfarben liebe.

Den neuen Trailer zu Lazarus seht ihr hier:

Lazarus wird wie eine Mischung aus Cowboy Bebop und Cyberpunk 2077

Der Anime spielt im Jahr 2052. In der Welt herrscht Frieden, was einem Medikament namens Hapna zu verdanken ist. Es wurde vom Neurowissenschaftler Dr. Skinner entwickelt und dient als eine Art Schmerzmittel. Doch der Wissenschaftler hatte dabei einen perfiden Plan im Kopf.

Es stellt sich nämlich heraus, dass Hapna nur ein Trick war und 3 Jahre nach der Einnahme zum Tod des Patienten führt. Die Menschheit versucht deshalb, an den einzigen Impfstoff zu gelangen, der im Besitz des verschollenen Dr. Skinner ist. Lazarus, ein Team aus nur 5 Agenten, soll den Wissenschaftler aufspüren und die Menschheit mit dem Medikament retten.

Schon alleine die Story macht mich neugierig, wie der Anime ausgehen wird. Vermutlich wird es spannende Verfolgungsjagden und einen derben Humor geben, wie es auch schon in Cowboy Bebop der Fall war. Der Art-Style und die Musik aus dem Trailer geben mir ebenfalls direkt das Gefühl, als wäre es eine Fortsetzung des Kult-Animes.

Auch der stumpfe Humor ist genau meiner. Die Schussszene, in der der Protagonist auf das Zurufen von FBI mit Lazarus reagiert und die anschließende Reaktion darauf, ist einfach der Knaller.

Wer Lazarus schauen möchte, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Die Premiere findet am 5. April 2025 um Mitternacht auf Adult Swim statt. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Fernsehsender. Am nächsten Tag wird der Anime auf dem Streamingdienst Max erhältlich sein.

Doch bis dahin könnt ihr mit einem anderen Anime-Highlight vorliebnehmen, das in diesem Jahr erscheint. In einer Liste habe ich euch 10 Animes genannt, die ihr in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen dürft. Einige davon sind bereits an den Start gegangen: Wenn ihr nur 10 Animes in 2025 sehen könnt, dann diese