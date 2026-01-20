In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse

AnimeSpecial
3 Min. Cortyn 1 Kommentar Lesezeichen
In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse

Eine Prinzessin muss hübsch, nett und zuvorkommend sein. Oder, wie in diesem Anime, einfach alles mit roher Gewalt ihrer Fäuste regeln.

Es gibt Anime, bei denen denkt man sich: Was zur Hölle schaue ich mir da eigentlich gerade an? Genau nach solchen Anime halte ich oft mal Ausschau – einfach, weil ich gerne etwas neues erleben will und auch weiterhin offen für frische Ideen sein möchte. Da ist eigentlich das letzte, was mir in den Sinn kommt, ein weiterer Ableger des (doch sehr ausgereizten) „Villainess“-Genres.

Aber „May I Ask for One Final Thing?“ hat genau die Art von Twist, die ausreicht, um mich bei Laune zu halten.

Der Trailer zum ungewöhnlichen Villainess-Anime May I Ask for One Final Thing?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Folge 3 von Jujutsu Kaisen erhält „nur“ moderate Wertung, und Anime-Fans glauben: Die neue Generation ist schuld Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Regisseur von Neon Genesis Evangelion will, dass ihr euch an Animes anpasst, nicht umgekehrt Ein Anime ist so gut, dass ich ihn einmal pro Jahr schaue, obwohl ich ihn schon auswendig kann

Eine Prinzessin wählt den Weg der rohen Gewalt

Worum geht es in dem Anime? Scarlet El Vandimion ist die Tochter eines Grafen und wurde als Kind bereits dem Prinzen ihres Landes als Ehefrau versprochen, sobald sie volljährig sind. Um den Ruf ihres Hauses nicht zu gefährden, erträgt sie dessen Demütigungen.

Auf einem Ball zieht der Prinz dann die ganze Aufmerksamkeit auf Scarlet. Er beschuldigt sie, eine gewöhnliche Frau namens Terenezza Hopkins zu schikanieren und das nur, weil sie das Herz des Prinzen erobert hat. Terenezza lügt offenbar und scheint den Prinzen verführt zu haben. In diesem Moment der Demütigung annulliert er auch die Verlobung mit Scarlet – für die genau das ein Befreiungsschlag ist.

Denn bevor sie den Ball verlässt, fragt sie noch: „Dürfte ich um eine letzte Sache bitten?“

Der Prinz stimmt zu und ihr Wunsch folgt prompt: „Darf ich dieser Schlampe die Fresse einschlagen?“

Ja, und dann … macht Scarlet exakt das. Sie verprügelt nicht nur Terenezza eiskalt, sondern auch alle anderen Adligen auf dem Ball, einschließlich des Prinzens. Blut spritzt, Wände werden eingeschlagen und Menschen fliegen kreuz und quer durch den Ballsaal.

Von ihren sozialen Verpflichtungen befreit, kann sie – sehr zum Leid ihres Bruders und zur Freude des zweiten Prinzen – andere Probleme in der Welt angehen, die sie vorwiegend mit den Fäusten löst. Es gibt eigentlich keine Folge, in der Scarlets Gesicht nicht ein paar Blutspritzer abbekommt.

May I Ask For One Final Thing vent my sorrows
Scarlet macht kurzen Prozess mit allen, die ihr auf den Keks gehen.

Wo kann man den Anime schauen? Der Anime „May I Ask for One Final Thing?“ ist aktuell auf Crunchyroll zu sehen und umfasst 13 Episoden. Man kann ihn also gemütlich an einem Wochenende durchschauen.

Für wen lohnt sich der Anime? Im Grunde für alle, die einfach mal ein bisschen abschalten und nicht sonderlich viel nachdenken wollen. Die Story ist eher seicht, aber ausreichend unterhaltsam. Die Charaktere sind allesamt „nett“ und interessant genug, um dabei zu bleiben – aber eine komplexe Geschichte sollte man hier nicht erwarten.

Es sind eben die üblichen „politischen Intrigen auf oberflächlichem Niveau in einer magischen Fantasy-Welt“, die es im Grunde in jedem Villainess-Anime gibt – aber eben mit der Besonderheit, dass Scarlet ihre Pläne mit der Gewalt der Fäuste durchsetzt. Das ist ungeheuer befriedigend.

Ist das jetzt der beste Anime, den ich jemals gesehen habe? Nein, ganz bestimmt nicht. Die Charaktere sind mitunter recht eindimensional und irgendwie hat man den Eindruck, dass man die allermeisten davon schon einmal als Archetyp in zwei oder zwanzig Animes gesehen hat. Ich glaube auch, dass die Länge von 13 Episoden perfekt ist, denn irgendwann nutzt sich „Sie verprügelt einfach jeden“ auch ein bisschen ab.13 weitere Episoden hätte es davon auch nicht gebraucht, aber so war die Länge optimal.

Mehr rund um Anime:
1
So reich wären die Strohhutmitglieder aus One Piece, wenn sie jedes Mal das Kopfgeld ihrer Gegner bekommen hätten [MeinMMO Classic]
von Jasmin Beverungen
2
Frieren Staffel 2 ist jetzt der beste Anime aller Zeiten, doch die alte Nummer 1 kann sich darüber freuen
von Jasmin Beverungen
3
Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]
von Niko Hernes

Dennoch hat der Anime genug frische Ideen, um einfach mal „etwas anderes“ zu sein. Der Umstand, dass die Protagonistin in ihrer Welt beheimatet ist und eben nicht „die Auserwählte, die aus einer anderen Welt beschworen wurde“, ist ein neuer Twist. Überhaupt ist die Idee, dass die „Isekai“-Person mal der Bösewicht ist, eine schöne Sache.

Das „Villainess“-Genre hat sich extrem schnell abgenutzt und gehört durchaus zu den Anime-Vertreter, bei denen man sagen kann: „Kenn ich einen, dann kenn ich alle“ – da ist Scarlet mit ihrer Haudrauf-Mentalität eine Neuerung, die zumindest über 13 Episoden unterhalten kann.

Die vergangene Anime-Saison war vielleicht ein wenig schwach, aber zumindest ein paar kleine Lichtblicke wie „May I Ask for One Final Thing?“ sorgen dafür, dass es sich doch lohnt, die eine oder andere Serie genauer unter die Lupe zu nehmen.
Falls ihr lieber ein paar Klassiker unter den Anime erforschen wollt, haben wir hier 3 legendäre Anime, die heute kaum noch jemand kennt.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
2
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Frieren Titel title

Frieren Staffel 2 ist jetzt der beste Anime aller Zeiten, doch die alte Nummer 1 kann sich darüber freuen

Dragon Ball Broly Z Titelbild

Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]

Rascal Does Not Dream Titel title

Alle Anime mit Release, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen

frieren-staffel-2-titel-Title

Frieren Staffel 2: Alle Infos zum Release, Trailer und den Plattformen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
zerial01
#1253272

aktuell is der nicht der is von der letzten saison mitlerweile giebs viele neue

1
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx