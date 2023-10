Er hätte 3 der größten Kino-Rollen haben können, doch ein Schauspieler traf immer die falsche Entscheidung

Doch das war nicht die einzige unglückliche Entscheidung in seiner Karriere. Er hat auch die Rolle als Aragorn in der Herr der Ringe -Trilogie abgelehnt, weil die Dreharbeiten zu lange gedauert hätten. Aber nicht nur Aragorn und Wolverine sind ihm entwischt, auch James Bond.

Denkt man an diese Filme, ist für viele der erste Schauspieler, an den man denkt, Hugh Jackman als Wolverine. Doch eigentlich war Dougray Scott im Gespräch, diese Rolle zu spielen. Und er wollte auch. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten spielte er auch in Mission Impossible 2 den Bösewicht, doch sowohl er als auch die Produktionsfirma hatten nichts gegen das parallele Drehen als Wolverine.

