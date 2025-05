In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind

To Be Hero X ist ein Donghua, also das chinesische Pendant zum japanischen Anime. Aktuell läuft die 1. Staffel, doch die Zuschauer können jetzt schon bestimmen, wie die 2. Staffel ausgeht.

Was ist das für eine Serie? To Be Hero X spielt in einer Welt, in der die Kraft von Superhelden durch das Vertrauen der Menschen steigt. Je mehr Personen an einen glauben, desto stärker sind sie. Umgekehrt verlieren Superhelden ihre Kraft, wenn die Menschen ihnen nicht mehr vertrauen.

In der 1. Staffel werden verschiedene Helden vorgestellt und wie die öffentliche Meinung ihre Kräfte beeinflussen kann. Alle 2 Jahre findet in To Be Hero X ein Turnier statt, bei dem die Top-Helden gegeneinander antreten. Der Wettkampf wird wohl ein zentraler Punkt in der 2. Staffel der Serie sein.

Und wenn ihr fleißig seid, könnt ihr sogar mitbestimmen, welcher Superheld im Ranking ganz vorn mit dabei ist.

Ihr könnt den Ausgang von To Be Hero X bestimmen

Wie können Zuschauer mitbestimmen? Wer sich einen Account auf bilibili anlegt, kann den Ausgang von Staffel 2 mitbestimmen. Fans können hier nämlich tägliche Aufgaben bewältigen, zu denen das Einloggen auf die Webseite, das Schauen von Videos oder das Folgen von bestimmten Kanälen zählen.

Die Punkte, die Fans damit sammeln, können gegen Votes eingetauscht werden. Diese Stimmen könnt ihr dann bei eurem jeweiligen Lieblingscharakter einsetzen, um seine Stärke für das nächste Turnier zu erhöhen.

Zusätzlich gibt es die Chance auf Autogramme, Merchandise und den eigenen Namen in den Credits. Gewinner, die besonders viel Glück haben, konnten bei der Umfrage für Staffel 1 sogar eine Sprecherrolle für Charaktere gewinnen, die man im Hintergrund hört.

Wie sieht das Ranking aktuell aus? Momentan befindet sich Held Lin Ling auf dem ersten Platz, gefolgt von X und Nice (Stand: 21. Mai 2025). Sollten die Plätze so bleiben, werden sie im kommenden Turnier wohl weit kommen.

Das Voting ändert sich seit dem Start aber ständig, weshalb es sein kann, dass die Platzierungen bis zum Ende noch wechseln. Lin Ling auf Platz 1 wurde nämlich erst mit Folge 4 vorgestellt.

Neben den Top-Platzierungen ist auch der allerletzte Platz für die Handlung in Staffel 2 spannend. Mit ihm soll nämlich etwas passieren. Was genau, wurde bislang noch nicht verraten.

Wo kann man die Serie schauen? Wenn ihr die 1. Staffel der Serie schauen wollt, müsst ihr euch dafür auf Crunchyroll anmelden. Aktuell gibt es die ersten Folgen kostenlos zu sehen. Für alle folgenden Episoden benötigt ihr ein Abonnement.

Neben Crunchyroll gibt es noch andere Streaming-Dienste, die zahlreiche Animes und Serien aus China oder Korea im Angebot haben. Damit ihr wisst, wo ihr die Serien schauen könnt, hat euch MeinMMO eine Übersicht erstellt: Anime-Streaming in Deutschland: Welcher Anbieter ist der Richtige für mich?