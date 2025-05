Neue Serie mischt Arcane und Anime – Gilt als Geheimtipp

Optisch erinnert die Serie an Arcane und Anime, die Story jedoch könnte auch von „The Boys“ stammen. Eine Serie, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Anime-Saison des Frühlings 2025 ist in vollem Gange, und es gibt zahlreiche Serien, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Serie fällt aber etwas durch das Raster, weil sie strenggenommen kein „reiner“ Anime ist. Dennoch wollen wir einen Blick auf „To be Hero X“ werfen – denn was man hier versucht, ist bisher einmalig und funktioniert erstaunlich gut.

Worum geht es in To be Hero X? In der Welt von To Be Hero X sind Superhelden ein fester Teil der Welt. Im Grunde hat jede Person das Potenzial, um ein Held oder eine Heldin zu werden. Denn wie viel Kraft man hat, liegt einzig und allein am Vertrauenswert in der Gesellschaft. Die Menge der Fans, deren Zuneigung und Wünsche, formt die Kräfte der Helden.

Dabei stellen die Helden rasch fest, dass die Kraft der Vertrauensgeber auch nachteilige Effekte haben kann. Ein Held, der als besonders standhaft gilt, kann sich zum Beispiel nicht mehr hinsetzen. Eine andere Heldin, mit der Macht der Teleportation, kann sich nur noch zu ihrem Partner teleportieren – denn das ist der Ort, an dem ihre Fans sie gerne sehen wollen. Wieder ein anderer Held gilt als makellos und schön und entwickelt daraufhin eine Zwangsstörung, permanent sauber sein zu müssen.

Die Geschichte beginnt aus der Perspektive von Lin Ling. Dieser ist für die Produktion von Werbespots für Superhelden verantwortlich und verliert aufgrund eines Fehlers seinen Job. Er will seinem Leben durch einen Sprung von einem Hochhaus ein Ende setzen, als plötzlich der Superheld „Nice“ auftaucht. Dieser zwinkert Lin Ling zu – und stürzt sich dann selbst vom Hochhaus, um tot auf dem Boden aufzuprallen.

Die Managerin von Nice fängt Lin Ling daraufhin ein und zwingt ihn, sich als Nice auszugeben, um einen PR-Skandal zu vermeiden. Durch das Vertrauen in Nice wird Lin Ling langsam zu diesem Helden – und die Grenzen zu seinem wahren Ich verschwimmen.

Eine wilde Mischung, die funktioniert

Was macht To be Hero X besonders? Was To be Hero X besonders macht, ist neben der guten Story auch der Umstand, dass mehrfach zwischen den Stilen der Darstellung gewechselt wird. Vor allem in den Kämpfen oder Flashbacks wechselt der „Arcane“-Stil in einen Anime-Stil, der mal an eher „kriselige“ Serien wie Shin-Shan erinnert, mal an Action-Kracher wie Attack on Titan und mal eher einen verspielten Stil wie bei One Piece. Dieser Übergang funktioniert nahtlos und verleiht der Serie einen besonderen Flair, den man in dieser Art noch nicht gesehen hat.

Auch wenn To be Hero X einen ähnlichen Stil wie Arcane verwendet, sollte man hier nicht die gleiche Qualität erwarten. Die Szenen wirken oft ein wenig statischer und die Animationen nicht ganz so ausgefeilt wie bei der „League of Legends“-Serie. Das fällt aber kaum negativ ins Gewicht, immerhin sind Episoden deutlich kürzer und haben häufiger Action-Sequenzen, in denen der Stil ohnehin wechselt.

Wo kann man To be Hero X schauen? Obwohl To be Hero X streng genommen kein reiner Anime ist, könnt ihr beim Streaming-Anbieter Crunchyroll schauen. Dort sind alle bisher veröffentlichten Episoden verfügbar.

Cortyn meint: Beim eher gelangweilten Durchscrollen bin ich auf To be Hero X gestolpert und hatte eigentlich gar nichts erwartet. Schon nach der ersten Folge war ich – aufgrund eines ziemlich miesen Cliff-Hangers – allerdings gefesselt, und mit jeder weiteren Episode wollte ich mehr davon sehen. Die Story mischt verschiedene bekannte Settings wie „My Hero Academia“, aber auch „The Boys“. Natürlich gibt es hier jede Menge Anime-Klischees, bei denen man amüsiert die Augen rollt. Aber immer dann, wenn man glaubt zu wissen, was jetzt passiert, überrascht die Serie durch dramatische Plot-Twists, die Hunger auf die nächste Episode machen.

