One Piece auf Netflix: Der Produzent verrät, was passiert, wenn die Serie zu früh abgesetzt wird: „Will kein falsches Ende“

One Piece hatte mit seiner ersten Staffel einen so großen Erfolg, dass Netflix grünes Licht für Staffel 2 gab. Doch sobald die Serie nicht mehr rentabel ist, könnte es sein, dass Netflix sie absetzt, bevor Ruffy und seine Freunde das Ende ihrer Reise erreichen. Der Produzent Matt Owens verrät nun, was in diesem Fall passieren würde.

Was wäre dann der Fall? In einer Fragerunde im reddit-Forum wollte User Speashasha wissen, was mit der Netflix-Adaption passiert, wenn sie frühzeitig abgesetzt werden würde. Laut ihm hätten Netflix und andere Streamingdienste die Angewohnheit, Serien nach drei Staffeln zu beenden.

Deshalb sei er besorgt, was mit One Piece passieren würde, wenn Netflix nur noch eine finale Staffel genehmigen würde. Seine Frage hat euch MeinMMO ins Deutsche übersetzt:

Angesichts der langen Produktionszeit dieser Serie und der Tatsache, dass die Streaming-Anbieter in der Regel alles nach drei Staffeln absetzen, wie lange wird die Serie deiner Meinung nach laufen und würdest du drastische Kürzungen am Ausgangsmaterial vornehmen, wenn Netflix zu dir käme und sagte, sie würden eine letzte Staffel machen? via reddit.com

Matt Owens reagiert wenig später und antwortet prompt, dass er eine klare Vorstellung davon habe, wie das Ende ablaufen soll. Er würde sich „kein falsches Ende“ wie aus den Videospielen wünschen und versuchen, die Serie zu einem sauberen Abschluss zu bringen:

Weißt du, wie sie am Ende von Pirate Warriors 3 einen Haufen Yonko-Zeug in Dressrosa und die letzten Level des Spiels geworfen haben? Ich habe nicht vor, das zu tun. Ich will nichts überstürzen oder ein falsches Ende der Serie schaffen. Wenn wir wissen, dass wir uns dem Ende nähern, hoffe ich, dass wir die Geschichte dort, wo wir sind, angemessen beenden und dass die Leute den Anime oder den Manga zur Hand nehmen, um die Reise fortzusetzen. via reddit.com

Es scheint, als sei es für Matt Owens kein Problem, wenn die Serie vorzeitig enden würde. Auch Nami-Schauspielerin Emily Rudd hatte bereits gesagt, dass sie beruhigt in Rente gehen könnte, wenn One Piece abgesetzt werden sollte.

Owens empfiehlt, dass Fans den Manga lesen oder den Anime schauen sollten, wenn sie die Geschichte von One Piece interessiert. Sollte es dazu kommen, dass die Netflix-Serie vor dem Ende der Vorlage beendet werden muss, möchte Owens für ein eigenständiges Ende sorgen.

Owens will ein falsches Ende verhindern

Was war das Problem bei Pirate Warriors 3? Im letzten Kapitel des Videospiels geht es für Ruffy nach Dressrosa. One-Piece-Mangaka Eiichiro Oda veröffentlichte das erste Kapitel des Arcs im Jahr 2013 und beendete den Arc im Jahr 2015.

Das Videospiel One Piece Pirate Warriors 3 erschein allerdings schon am 26. März 2015. Das bedeutet, dass der Dressrosa-Arc während der Konzeptphase noch gar nicht abgeschlossen war. Da das Entwicklerteam nicht wusste, wie der Arc ausgehen wird, mussten sie sich ein alternatives Ende ausdenken.

Bei One Piece Pirate Warriors 4 gab es einen ähnlichen Fall. Der Wa-no-Kuni-Arc erstreckte sich im Manga von 2019 bis 2022, das Videospiel erschien aber schon im Jahr 2020. Es gab also nicht die Möglichkeit, das Ende des Arcs einzubauen.

Deshalb wich das Ende des Videospiels von dem ab, was sich One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda für den Manga ausdachte. Im Videospiel tauchte sogar Antagonist Blackbeard auf, der weder im Anime noch im Manga zu der Zeit auf der Insel auftauchte.

Doch dieses Problem sollte bei der Netflix-Serie nicht bestehen. Die Serie hängt dem Anime und Manga viele Jahre nach, weshalb noch genug Zeit bleibt, um die Geschichte von Ruffy und Co. so nah an der Vorlage wie möglich zu erzählen.

