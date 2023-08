23-Jährige ist seit 2 Wochen im Twitch-Urlaub, fragt jetzt: „Was macht man eigentlich mit Freizeit?“

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Bis es in 3 Wochen mit ihren Arztterminen losgeht, hat die 23-Jährige also noch etwas Zeit totzuschlagen. Vielleicht kann sie ihre Fans bei ihrer Rückkehr zum Streaming dann mit einer besonderen neuen Fähigkeit überraschen.

In den Kommentaren finden sich zudem zahlreiche Vorschläge, womit man sich die Zeit vertreiben könne. Einschränkend kommt bei Reved allerdings noch hinzu, dass sie sich für manche Aktivitäten wie Sport aktuell einfach nicht fit genug fühlt, wie sie erklärt (via Twitter ).

Was ist das Problem? Reved ist hauptberuflich Twitch-Streamerin und ist im Schnitt an 3 bis 4 Tagen 8 Stunden auf Sendung. Dazu kommen dann gegebenenfalls noch die Produktion von Inhalten für andere Plattformen sowie die Organisation von beispielsweise Merch.

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Was ist die Situation? Am 13. August gab es den vorerst letzten Stream von Antonia “Reved” Staab zu sehen. Die 23-Jährige nimmt sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit.

Insert

You are going to send email to