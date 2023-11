Twitch: Unge zeigt nach einem halben Jahr wieder sein Gesicht: „Ich brauchte etwas Abstand von dem Fame“

Der Twitch-Streamer Simon „Unge“ Wiefels (33) meldet sich nach fast sechsmonatiger Abwesenheit zurück. Schon bald sollen neue Streams und YouTube-Videos folgen.

Was war los bei Unge? Nach mehr als 10 Jahren als Content Creator zog sich Simon „Unge“ Wiefels im Mai 2023 aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Video erklärte er, dass er schon länger mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hätte.

Unge verschwand jedoch nicht völlig, sondern streamte unter dem Namen „Raik“ als VTuber auf Englisch. Jetzt meldet sich der 33-Jährige zurück auf X, ehemals Twitter, und verriet, wie es weitergehen soll.

Unge ist zurück und „stärker als je zuvor“

Auf X ist Unge schon seit Ende Oktober wieder aktiv und teilt Updates aus seinem Alltag oder kurze Videos. Am 12. November folgte dann eine ausführliche Nachricht an seine Fans, begleitet von einem Selfie.

In seinem Post schreibt Unge, er habe einfach mal „etwas Abstand von diesem ‘Fame’“ gebraucht, der könne manchmal etwas zu viel sein. Nun sei er jedoch zurück und „stärker als je zuvor.“ Die Auszeit hat ihm offenbar gutgetan, denn er habe in diesen Monaten „mehr gelernt, als in 3 vollen Jahren.“

Den Post haben wir euch hier eingebunden:

Wie geht es jetzt weiter? Neue Videos und Streams von Unge sollen noch im November folgen, so Unge. Der Content Creator schreibt, er habe „viele Pläne“. So überlegt er etwa, die geänderten Richtlinien von Twitch auszunutzen und „Dual-Streams“ anzubieten, also auf YouTube und Twitch gleichzeitig auf Sendung zu gehen.

Für alle, die Unges Anime-Avatar mit den Öhrchen eines roten Pandas ins Herz geschlossen haben, gibt es gute Nachrichten: Der Content Creator möchte weiterhin als Raik auf Englisch streamen. Deutsche Streams soll es dann wie gewohnt auf dem ungespielt-Kanal geben. Es bleibt abzuwarten, wie der 33-Jährige seine Zeit zwischen den Kanälen aufteilen wird.

Die Freude ist allerdings bereits jetzt groß bei seinen Fans und auch seinen Kollegen.

Unge ist nicht der einzige deutsche Twitch-Streamer, der nach einer längeren Auszeit gerade ein Comeback hinlegt. Carsten alias „ELoTRiX“ meldete sich im September 2023 zurück, nachdem er eine schwere Zeit durchgemacht hatte und länger inaktiv gewesen war.

