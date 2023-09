Die Twitch-Streamer Carsten alias ELoTRiX (31) und Marcel „MontanaBlack“ Eris (35) sind gut befreundet. Nach einer längeren Streaming-Pause meldete sich ELoTRiX kürzlich zurück und berichtete, wie sein Kumpel ihm beistand.

Um welchen Streamer geht es? ELoTRiX wurde 2011 mit Gameplay-Videos zu Shootern auf YouTube bekannt. Heute gilt er als erster großer Shooter-YouTuber in Deutschland. Mittlerweile ist er vornehmlich auf Twitch aktiv und auch dort einer der meistgesehenen deutschen Content Creator.

Von Ende Juli bis Mitte September 2023 war ELoTRiX jedoch nicht auf Sendung und zog sich auch sonst aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Post auf X.com, ehemals Twitter, gab er bekannt, dass private Umstände der Grund für die anhaltende Pause seien.

ELoTRiX: „Da muss ich jetzt fast weinen“

Was war das für eine schwierige Phase? Als sich ELoTRiX am 12. September 2023 spontan zurückmeldete, wollte er die genauen Gründe für seine Pause nicht nennen. Es scheint jedoch, als hätte der Streamer eine schwierige Phase hinter sich und mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen gehabt.

In dieser Zeit habe er sehr viele Nachrichten von Menschen aus seinem Umfeld erhalten, darunter auch zahlreiche befreundete Content Creator. Einer stach jedoch besonders hervor: MontanaBlack soll ELoTRix nahezu täglich mehrmals angerufen haben, bis dieser nach 50 Versuchen schließlich ans Telefon gegangen sei.

Inwiefern half MontanaBlack? Der Twitch-Streamer erklärt, dass „in so einer Phase“ jeder Anruf und jede Nachricht Stress für ihn bedeuten würden. Daher habe er auf die lieb gemeinten Versuche, ihn zu erreichen, nicht reagiert. MontanaBlack habe es jedoch einfach immer weiter versucht.

Diese Hartnäckigkeit hat ELoTRiX offenbar viel bedeutet: „Da muss ich jetzt fast weinen. Monte ist für mich ein Freund auf Leben und Tod.“ Unabhängig von der Berühmtheit sei MontanaBlack einfach „ein wahrer Bruder“, so der Twitch-Streamer.

Einen Zusammenschnitt haben wir euch an dieser Stelle eingefügt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

In seinem eigenen Stream sprach MontanaBlack ebenfalls über die Situation. Er stellt klar, dass er nicht etwa so hartnäckig angerufen habe, um seinem Kumpel auf die Nerven zu gehen. Ihm sei bewusst gewesen, dass ELoTRiX einfach nicht die Kraft gehabt habe, ans Telefon zu gehen.

ELoTRiX habe mit niemandem reden und einfach nur in seiner eigenen Welt sein wollen, so der 35-Jährige. MontanaBlack erklärt, selbst solche Phasen zu kennen und zu wissen, wie viel es einem bedeuten kann, solche Anrufe zu sehen und zu wissen, dass jemand an einen denkt und da ist, falls man reden möchte.

Seit seiner Rückkehr zeigt ELoTRiX bislang hauptsächlich das neue Soulslike Lies of P oder unterhält sich in Just Chatting mit seinen Zuschauern. Seine Auszeit hat er genau zum richtigen Zeitpunkt für einige große Releases beendet. Doch einer davon wird bei ihm nicht über die Bildschirme flackern:

Twitch-Streamer kritisiert, wie viel Geld seine Kollegen in EA Sports FC stecken: „Widert mich an“