Unge ist nicht weg, streamt jetzt unter dem Namen Raik

Der deutsche Content Creator Unge hat eine überraschende Transformation durchgemacht. Nach einer längeren Pause auf YouTube hat er im Mai 2023 seine Entscheidung bekannt gegeben, fortan als „Raik“ auf Twitch aufzutreten. MeinMMO erzählt euch, was er jetzt macht und wie es ihm damit geht.

Unge gehört zu den Talents von Webedia International. GameStar, GamePro und MeinMMO sind Teil von Webedia

Wer ist Unge? Unge, dessen rote lockige Haare und ansteckende Lache ihn unverkennbar gemacht haben, gilt als einer der Pioniere der deutschen YouTube-Szene.

Seit 2012 hat er Let’s Plays und später auch Vlogs und andere Inhalte auf seinem Kanal veröffentlicht. Seine Videos zeichnen sich durch seinen einzigartigen Spielstil und seine authentische Persönlichkeit aus.

Trotz dass seine Kanäle seit Monaten unbespielt sind, hat er auf YouTube 3,73 Millionen Abonnenten und auf Twitch 1,5 Millionen Follower. Einen Artikel über seine Karriere findet ihr hier.

Hier könnt ihr mehr über Unge erfahren:

Warum ist es um Unge so ruhig geworden? Im Mai 2023 verkündete der Streamer, dass er seine Identität als „Unge“ hinter sich lässt und stattdessen unter dem Namen „Raik“ englischsprachige Inhalte als Vtuber erstellen wird.

Anstelle seines Gesichts vor der Kamera zeigt er nun einen Anime-Avatar, der seine Mimik und Gestik widerspiegelt. Diese Veränderung war nicht nur aufgrund der Sprachwahl eine Überraschung, sondern auch bezüglich der Gründe, die Unge für diese Entscheidung angab.

Unge spricht offen über psychische Erkrankungen

Warum wollte er diesen Wechsel? Unge sprach in einem seiner YouTube-Videos über seine Sozialphobie und Depressionen, für die er professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Der Druck, sein Gesicht vor Tausenden von Zuschauern zu zeigen, wurde für ihn untragbar.

In seinem ehrlichen Statement betonte Unge, dass es für ihn jedes Mal eine immense Überwindung darstelle, vor der Kamera zu stehen und sich dem Gefühl auszusetzen, von tausenden Zuschauern beurteilt, verurteilt und bewertet zu werden.

In einem Versuch, gegen seine Sozialphobie anzukämpfen, unternahm der Streamer einen bemerkenswerten 55-tägigen Streaming-Marathon, der sogar Zuschauern erlaubte, ihm beim Schlafen zuzusehen.

Zusätzlich zu den mentalen Gesundheitsproblemen hatte Unge in der Vergangenheit mit Stalking zu kämpfen, was dazu führte, dass er sich nach Jahren in der Öffentlichkeit oft wie in einem „Glashaus“ fühlte.

In einem Bemühen, seine Privatsphäre zurückzugewinnen, hat er sich nun dazu entschlossen, diesen wichtigen Schritt zu unternehmen.

„Ich musste eine Entscheidung treffen: Geld oder Freiheit“

Wie geht es Raik mit dieser Entscheidung? Der Streamer betont immer wieder, wie glücklich er mit seiner neuen Identität ist, auch wenn dies mit finanziellen Einbußen einhergeht. Er fühlt sich wohler und energetischer.

In einem Update-Video auf YouTube erklärt er auch, dass er die Entscheidung zwischen Geld oder Freiheit gehabt hätte. Er hat sich für die Freiheit entschieden, weil er glücklich mit dem ist, was er besitzt. Er selbst sagt: „Warum noch mehr Geld, wenn ich dafür Freiheiten aufgeben müsste?“.

In seinen Streams und sozialen Medien teilt er regelmäßig Einblicke in sein Leben, ohne sein Gesicht zu zeigen. So nimmt er in unregelmäßigen Abständen seine Zuschauer auf Instagram mit, wenn er in seinem Heim-Fitnessstudio Übungen macht.

Auch auf Twitch ist er unter seinem neuen Namen wieder sehr aktiv. Nach Angaben des Twitchtrackers ist er an 6 von 7 Tagen in der Woche auf Sendung, wobei er im Durchschnitt stolze 10,5 Stunden pro Stream verbringt.

Dabei fällt auf, dass seine Streams meist um 23:00 Uhr deutscher Zeit beginnen – eine Tatsache, die durchaus zu seinem international geprägten Publikum passt. Raik zeichnet sich nicht nur durch seine Spielfertigkeiten aus, sondern auch durch seine Bereitschaft, mit englischsprachigen Mitspielern zu interagieren und somit seine Sprachkenntnisse zu verbessern.

Mit über 1000 Stunden, die er allein in World of Warcraft auf seinem neuen Kanal auf Twitch verbracht hat, stellt er sich gemeinsam mit internationalen Mitspielern häufig neuen Herausforderungen. Dieser Sprachwechsel hat auch viele internationale Zuschauer angezogen.

Obwohl er nicht die vierstelligen Zuschauerzahlen wie der berühmte Kanal Unge verzeichnet, kann Raik bereits auf beachtliche 377 Zuschauer im Durchschnitt verweisen – und das in einer vergleichsweise kurzen Zeit.

„Ich hatte Gesichts-Operationen“, scherzt der Streamer

Wird er sein Gesicht nochmal zeigen? Kürzlich wurde ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem ein neuer Zuschauer Raik nach einem „Face Reveal“ fragt. Der Streamer erklärt, dass er sein Gesicht in der Vergangenheit gezeigt hat und dies kein Geheimnis ist.

Dennoch plant er nicht, es erneut zu offenbaren, da er seine Privatsphäre schützen möchte. Dabei macht er Scherze über angebliche Gesichts-Operationen. Er hätte jetzt eine “Thaddäus-Nase”, sagt er humorvoll, um die Neugierigen zu verwirren.

In den Kommentaren zu diesem TikTok-Video zeigt sich eine Vielfalt von Reaktionen, von Verwunderung über Unterstützung bis hin zu nostalgischer Wehmut. Trotz dieser Reaktionen ist Raik entschlossen, seinen neuen Weg als englischsprachiger Vtuber weiterzugehen und seine Privatsphäre zu wahren.

Einen weiteren Artikel über V-Tubing findet ihr hier: Riesiger Twitch-Star erklärt: VTubing ist „wie ein Hack für Streamerinnen“