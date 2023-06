Twitch: Unge gibt ein Update nach einem Monat Streamen ohne Gesicht: „Finanziell eine doofe Entscheidung“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Der Streamer möchte sich nicht mit einem Exklusivvertrag an eine Plattform binden, auch, wenn er damit potenziell Millionen verdienen könnte. Das interessiere ihn jedoch nicht, vielmehr wolle er einfach wieder Spaß an seiner Leidenschaft, dem Streamen haben.

Wie geht es ihm jetzt? Offenbar deutlich besser. Der 32-Jährige sagt, es gehe ihm jetzt gut, er habe viel Spaß an den englischen Streams und fühle sich weniger gestresst. Darüber hinaus beantwortet er einige Fragen, die ihm in den vergangenen Wochen häufiger gestellt worden sein sollen.

Jetzt erschien ein neues Video auf dem alten Kanal, in dem der Content Creator berichtet, wie es ihm in einem Monat ohne „Unge“ ergangen ist.„”Irgendwann musst du dich fragen: Geld oder Freiheit?“

Was hat es mit Unge und Raik auf sich? Am 22. Mai 2023 veröffentlichte Unge ein Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er zugab, unter Sozialphobie. Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, koste ihn große Überwindung.

