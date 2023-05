Einer der bekanntesten deutschen Twitch-Streamer nimmt sich eine Auszeit – „Mein Leben war ein Glashaus“

Simon „Unge“ gehört wohl zu den bekanntesten deutschen Content Creatorn. Auf YouTube und Twitch folgen ihm Millionen von Menschen. Doch dem Menschen hinter der Online-Persona geht es schon länger nicht gut. Nun spricht der 32-Jährige offen über seine psychischen Probleme und darüber, wie es in Zukunft weiter gehen soll.

Um wen geht es? Unge begann 2012 auf YouTube Let’s Plays hochzuladen, insbesondere zum Dauerbrenner Minecraft. Zuvor hatte er bereits Kanäle zu den Themen Longboarding, Veganismus und seinem damaligen Markenzeichen, den Dreadlocks, betrieben.

Was als Hobby begann, entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einer Karriere. Mittlerweile hat der Kanal „ungespielt“ 3,7 Millionen Follower auf YouTube, auf Twitch folgen dem Streamer 1,4 Millionen Menschen.

Doch schon seit Wochen ist es ruhig um den Content Creator: Der letzte Stream fand im März statt, auf YouTube wurde 2 Wochen lang kein neues Video gepostet. In einem Video, das der Content Creator am 22. Mai auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, erklärte er, was hinter seiner Abwesenheit steckt.

Streamer spricht offen über psychische Schwierigkeiten

Was ist los bei Unge? Der 32-Jährige sagt, er leide schon seit Jahren an einer ausgeprägten Sozialphobie und Depressionen, wofür er sich auch in professioneller Behandlung befinde. In letzter Zeit sei es ihm zunehmend schwerer gefallen, vor tausenden Zuschauern vor der Kamera zu stehen.

Es ist jedes Mal eine krasse Überwindung für mich, mich vor die Kamera zu setzen und das Gefühl zu haben, ich werde jetzt beurteilt, verurteilt und bewertet.

In den letzten Monaten habe er versucht, gegen die Sozialphobie anzukämpfen, so Unge. Sein 55-tägiger Streaming-Marathon, der Anfang des Jahres zu Ende ging, sei bereits ein Versuch gewesen, der Angst entgegenzutreten. Dabei konnten ihm Zuschauer sogar beim Schlafen zusehen – etwas, das wohl auch vielen Menschen ohne Sozialphobie zu viel gewesen wäre.

Zusätzlich erklärt der 32-Jährige, sich seine Privatsphäre zurückholen zu wollen, nachdem er mit Stalking zu kämpfen hatte. Nach den vielen Jahren in der Öffentlichkeit habe sich sein Leben „wie im Glashaus“ angefühlt. Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen.

Solltet ihr ebenfalls mit psychischen Belastungen zu tun haben, könnt ihr euch kostenfrei unter der 08001110111 an die TelefonSeelsorge wenden.

Aus Unge wird raik – Mit Anime-Avatar und englischen Streams

So geht es jetzt weiter: Aufhören möchte der Content Creator nicht, dafür liebe er YouTube und Twitch zu sehr. So weitergehen wie bisher soll es allerdings nicht. Stattdessen plant der 32-Jährige eine große Veränderung: Er wird ein sogenannter Vtuber.

Statt mit seinem Gesicht vor der Kamera zu stehen, präsentiert er seinen Zuschauern von nun an einen Anime-Avatar, der seine Mimik und Gestik widerspiegeln kann. Das soll unter dem neuen Namen „raik“ geschehen. Auf Twitch gab es bereits erste Streams mit der neuen Persona.

Dieser Avatar wird Unge fortan online repräsentieren

Auf der Streaming-Plattform ist raik bislang hauptsächlich in WoW und Diablo 4 unterwegs. Dort erwartet Zuschauer auch bereits die nächste Neuerung: Die Streams des 32-Jährigen sollen fortan auf Englisch stattfinden.

Das passe, da er ohnehin für deutsche Verhältnisse oft sehr spät auf Sendung sei, viel mit englischsprachigen Mitspielern zocken würde und so auch noch seine Sprachkenntnisse verbessern könne.

Auf YouTube sollen auf dem Kanal Raik DE Videos in deutscher Sprache hochgeladen werden. Inhaltlich soll es dort Reaktionen und „alles, worauf [er] Lust [hat]“ geben.

Fans zeigen dem Content Creator ihre Unterstützung

Wie kommt das an? Unter seinem Video sprechen die Fans Unge beziehungsweise raik ihre Unterstützung aus. Viele äußern ihre Bewunderung dafür, dass er so offen mit diesen schwierigen Themen umgeht und fordern ihn auf, sich die Zeit zu nehmen, die er braucht.

Einige sind offenbar entschlossen, den 32-Jährigen auch bei seinen künftigen Projekten zu unterstützen. So gewann der neue Twitch-Account nach Erscheinen des Videos über 6.000 neue Follower, den neuen YouTube-Account abonnieren bereits 12.000 Menschen.

