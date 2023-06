Größter deutscher Twitch-Streamer zu CS:GO macht eine Pause, sagt niemandem Bescheid – Fans halten ihn schon für tot

Der niedersächsische Twitch-Streamer Mark „ohnePixel“ (25) ist im Zuge des aktuellen Hypes um CS:GO zu einem der größten Streamer Deutschlands geworden. Als er ohne Vorwarnung für einige Tage nicht auf Sendung ging, befürchteten einige Fans das Schlimmste.

Wer ist der Streamer? ohnePixel ist ein deutscher CS:GO-Streamer, der in den Niederlanden lebt. In seinen Videos und Streams spricht er Englisch. Der 25-Jährige ist seit März 2020 auf Twitch aktiv, sein Kanal nahm jedoch erst im Sommer 2021 Fahrt auf.

Die Ankündigung des Nachfolgers Counter-Strike 2 im März 2023 läutete einen riesigen Hype um den eigentlich in die Jahre gekommenen Shooter ein. ohnePixel, dessen Inhalte zu fast 95 % aus Counter-Strike bestehen, konnte die neue Nachfrage bestens bedienen (via TwitchTracker).

Mehr als die Hälfte seiner 623.000 Follower auf Twitch gewann er allein in den Monaten März bis Mai 2023 (via sullygnome).

Geht es ihm gut? Ja, ohnePixel ist nach allem, was wir aktuell wissen, wohlauf. Solltet ihr in den sozialen Medien in den letzten Tagen anderweitige Informationen aufgeschnappt haben, seid ihr wohl fiesen Gerüchten aufgesessen. Denn auf TikTok und Twitter wurden Nachrichten zum Tod des Streamers verbreitet.

Virales Video deutet Tod des Streamers an

Woher stammen die Gerüchte? Nachdem ohnePixel im Mai das BLAST Paris Major im Stream begleitet hatte, begann er, etwas weniger zu streamen. Am 8. Juni war er zum letzten Mal auf Sendung. Eine große Ankündigung oder eine Prognose, wann er wieder zurückkommt, gab es nicht.

Zwar forderte der Streamer seine Fans auf Discord mit der Nachricht “let me cook for 1 or 2 more days” am 12. Juni dazu auf, ihn mal machen zu lassen. Für diejenigen, die diese Nachricht nicht gesehen haben, dürfte ein am 14. Juni veröffentlichtes TikTok-Video jedoch ein Schock gewesen sein.

In dem Video auf dem ohnepixel-Kanal wird suggeriert, der Streamer sei verstorben. Das sollte wohl offenbar ein Scherz sein, doch nicht jedem der mehr als 2 Millionen Menschen, die das Video bislang gesehen haben, dürfte das klar sein.

So gibt es zahlreiche Kommentare, die sich erkundigen, ob der Streamer wirklich tot ist oder fragen, was passiert ist. Viele wünschen dem 25-Jährigen auch einfach nur, er möge in Frieden ruhen.

Sogar andere Streamer, wie ohnePixels Counter-Strike-Kollege PSP1G mischten mit. Der verbreitete die vermeintliche Todes-Nachricht auf Twitter:

MontanaBlack gibt Entwarnung

Wo ist ohnePixel? Wie MontanaBlack in einem Stream vom 15. Juni berichtete, soll sich ohnePixel wohl einer kleineren Operation unterziehen und außerdem dabei sein, umzuziehen.

Der Streamer hatte bereits in der Vergangenheit von einem möglichen Umzug in die Schweiz gesprochen und angemerkt, dass es aufgrund seiner Streaming-Karriere wohl Probleme mit den Nachbarn gebe. Auch das Internet soll Schwierigkeiten bereitet haben.

Von ohnePixel selbst hat man seit seiner letzten Nachricht weder auf Discord, noch auf Twitch oder Twitter etwas gehört. Es bleibt also abzuwarten, was der Streamer zu seinem vermeintlichen Ableben zu sagen hat, wenn er wieder da ist.

