Eigentlich sollte heute Counter-Strike: Classic Offensive erscheinen – Aber Steam verbietet es zum Release

Counter-Strike: Global Offensive hat den Taktik-Shooter auf ein neues Level gehoben, doch viele Fans dürsten immer noch nach der alten Version aus vergangenen Tagen. Eine Mod sollte das heute ändern, aber Steam sagte nein.

Was ist das für eine Mod? Die Mod „Counter-Strike: Classic Offensive“ sollte die nostalgische Zeit aus der Version 1.6, in die neue Engine von Global Offensive bringen – dazu gehörten die Rückkehr alter Waffen, Soundeffekte und mehr. 8 Jahre hat die Entwicklung der Mod gedauert, die, laut den Entwicklern, am 12. März 2025 erscheinen sollte.

Alles sah nach einem sauberen Start aus und obwohl die Entwickler grünes Licht für die Entwicklung gaben, kam jetzt kurz vor Release die Ernüchterung – die Mod darf nicht veröffentlicht werden.

Steam wies den Release ab, Entwickler erklärt jetzt warum

Was war der Grund für das Verbot? Als am 11. Januar die Meldung von Steam zur Abweisung kam, waren viele Fans enttäuscht und die Entwickler ratlos. Laut ihnen hielt sich „Counter-Strike: Classic Offensive“ an den Vorschriften von Steam, sprachen sogar mit offiziellen Entwicklern von Valve, aber trotzdem wurden sie abgewiesen.

Die Modder wollten eine Antwort haben und so versuchten sie, Valve zu erreichen. Am 12. März gab es dann ein neues Statement bezüglich des Vorfalls, und dieser lässt etwas Hoffnung aufkommen. Folgendes lässt sich vernehmen:

Liebe Counter-Strike-Community.

Wir wurden heute Morgen von Valve kontaktiert. Sie haben sich an uns gewandt, weil sie befürchten, dass unsere Mod nicht mehr mit ihren Richtlinien und dem Steam Subscriber Agreement konform ist. In Anbetracht dieser Bedenken überprüfen wir den aktuellen Build der Mod, um sicherzustellen, dass nichts darin gegen diese Richtlinien verstößt. Wir danken euch für eure Geduld und Unterstützung.

 Mit freundlichen Grüßen,

Das Classic Offensive-Team. Zitat von x.com

Wird die Mod dennoch veröffentlicht? Bislang gibt es seit dem letzten Statement des Offensive-Teams keine neuen Updates bezüglich eines kommenden Releases. Zudem ist nicht bekannt, wie umfangreich aufkommende Änderungen sein könnten.

Je nachdem dürfte das einige Tage in Anspruch nehmen und auch dann ist unklar, ob die Mod veröffentlicht werden darf oder erneut daran gehindert wird. Habt ihr die Entwicklung der Mod mitverfolgt und seid ihr auch enttäuscht darüber?