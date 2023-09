40 deutsche Vtuber veranstalten einen Streaming-Marathon für wohltätige Zwecke – Alles, was ihr zu vSmile wissen müsst

In diesem Jahr werden auch renommierte Vtuber-Größen wie Nayami oder Lotta tatkräftig dabei sein und in eigenen Segmenten auftreten, um das Event zu unterstützen und die Spendenaktion zum Erfolg zu führen.

Wofür wird dieses Jahr gesammelt? Das Engagement von vSmile für wohltätige Zwecke geht dieses Jahr in die nächste Runde. Am 09. und 10. September wird der Stream-Marathon erneut mit über 40 Vtubern stattfinden, um Spenden für den Umweltschutz zu sammeln.

Angesichts dieses beeindruckenden Erfolgs entschieden sie sich einstimmig, diese Spendenstreams zu einer festen Tradition werden zu lassen. So wollen sie ihre Mission fortsetzen, Hilfe und Hoffnung in schweren Zeiten zu verbreiten.

Infolge der verheerenden Überschwemmungen in Deutschland im besagten Jahr entschied sich Lia zunächst dazu, alleine einen Charity-Livestream zugunsten der Flutopfer zu veranstalten. Sie stellte ihre Idee der Community vor und erhielt eine große Resonanz. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich so viele Menschen, die ihre Unterstützung anboten, dass sie buchstäblich überwältigt war.

Die Faszination der Zuschauer liegt nicht nur in den einzigartigen und oft liebenswerten Persönlichkeiten der Vtuber, sondern auch in der Möglichkeit, mit ihren virtuellen Idolen zu interagieren.

Was sind Vtuber? Vtuber ist eine Abkürzung für „ Virtual YouTuber“. Diese Content-Creator, die sich hinter virtuellen Avataren verbergen, haben in den letzten Jahren eine große Anhängerschaft auf Plattformen wie YouTube und Twitch gewonnen.

Ein jährliches Charity-Event auf Twitch von Vtubern, namens „vSmile“, begann 2021 als Initiative, um Spenden zu sammeln. Jetzt gehen sie in die dritte Runde und MeinMMO erzählt euch, wer hinter dem Projekt steckt und was es damit auf sich hat.

