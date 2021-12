ESO Weihnachtszauber – Community unterstützt Obdachlose mit Charity-Streams

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Während des Events haben sich einige Streamer zum Streamen verabredet. Ihr werdet in den teilnehmenden Streams auch kostenlose Twitch Drops bekommen. Welche Streamer alle dabei sind, erfahrt ihr in der folgenden Liste:

Vor den Geschäften sitzen dann oft Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, ohne Dach über dem Kopf. Das ist ein krasser und sehr trauriger Kontrast und passt so gar nicht zur Vorstellung einer besinnlichen Weihnachtszeit. Wir wollen dieser traurigen Tatsache entgegenwirken.

Warum haben wir uns für dieses Spendenziel entschieden? Gerade in der Weihnachtszeit fühlen sich viele Menschen allein und einsam, obwohl diese besondere Zeit im Jahr ja eigentlich genau das Gegenteil bewirken soll. In den Städten sieht man häufig Menschen, die hektisch und mit gerade gekauften Geschenken beladen durch die Gegend hetzen.

Die Community des MMORPGs The Elder Scrolls Online gilt als sehr freundlich und hilfsbereit. Dieses Jahr haben einige Streamer zur Weihnachtszeit ein Charity-Event auf die Beine gestellt, welches Menschen unter die Arme greifen soll, denen es zurzeit nicht so gut geht.

