Auf YouTube ist eine Streamerin allein unter Anime-Mädchen: „Es wäre so schön, gesichtslos zu sein“

Einige Zuschauer weisen Valkyrae darauf hin, dass YouTube nicht in erster Linie eine Streaming-Plattform sei. Die 31-Jährige stimmt zu, eigentlich sei das eine Plattform für „Video on Demand“. Tatsächlich scheint das Vtubing auf der reinen Streaming-Plattform Twitch noch nicht im gleichen Maß die Überhand zu haben:

Was sagt Valkyrae dazu? Die 31-Jährige erklärte in einem aktuellen Stream, dass sie auf diese Statistik gestoßen sei. Sie sei da irgendwo in der Mitte, alles andere seien Vtuberinnen. Valkyrae schien ziemlich überrascht von dieser Entwicklung und fragte: „Wo sind die Nicht-Vtuber auf YouTube?”

Was sind eigentlich Vtuber? Vtuber sind Content Creator, die in Form eines digitalen Avatars auftreten. Besonders beliebt sind Figuren im Anime-Stil. Gestik und Mimik der echten Person werden dabei auf den Charakter übertragen.

In einer Liste der meistgesehenen Streamerinnen von YouTube Gaming, die am 29. August 2023 auf Twitter/X erschien, taucht Valkyrae auf dem 6. Platz als einzige „echte Frau“ sowie als einzige Amerikanerin auf: Der Rest sind japanische Vtuberinnen. Dass die Zeit der Anime-Mädchen gekommen ist, wusste MMORPG-Streamer Asmongold schon lange.

