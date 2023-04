Der Ober-Nerd von Twitch sagt, „echte Frauen“ gehören der Vergangenheit an: „Die Zahlen lügen nicht“

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Ihre Hololive-Kollegin Towa landet auf dem zweiten Platz der Streamerinnen in YouTube Gaming. Sie ist vor allem in Shootern wie Apex Legends unterwegs. Bei der drittplatzierten Subaru gibt es verschiedene Spiele von Undertale über Tales of Symphonia bis hin zu Minecraft zu sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind das eigentlich für Streamerinnen? Den entsprechenden Clip von Asmongold, in dem ihr auch die Diagramme sehen könnt, haben wir euch hier eingebunden. Interessieren euch nur die Zahlen, könnt ihr sie auf Streams Charts nachlesen.

Schau dir das an, Bro. Für echte Frauen ist es aus, vorbei. Echte Frauen gehören der Vergangenheit an. Ich meine, die Zahlen lügen nicht, meine Herren.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Insert

You are going to send email to