Der US-Amerikaner Zack ist als Asmongold der größte MMORPG-Streamer auf Twitch. In einem Stream vom 14. März wagte er sich in die “Genshin Impact”-Kategorie auf Twitch und fiel prompt auf ein augenscheinlich süßes Anime-Mädchen herein.

Wie kam es zu der Situation? Asmongold ist eigentlich als WoW-Streamer bekannt geworden, beschäftigt sich jedoch auch mit Meta-Themen auf Twitch und reagiert im Stream oft auf Inhalte aus reddit. In einem Stream vom 14. März war er gerade in seinem eigenen Subreddit unterwegs, als er auf einen Thread zum Action-RPG Genshin Impact stieß.

In dem Post sprach ein Zuschauer etwas an, das Asmongold bereits thematisiert hatte: Die Präsenz von Genshin Impact auf Twitch entspreche nicht der großen Community des Spiels, große Streamer gebe es kaum (via reddit).

Asmongold wechselte prompt zur “Genshin Impact”-Kategorie auf Twitch, um die Aussagen zu bestätigen und sah sich den derzeit meistgesehenen Stream an: “Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden überraschen ist, aber der Top-Streamer ist eine VTuber Anime Waifu”.

Als er den Stream öffnete, erlebte Asmongold jedoch eine Überraschung.

Wenn ihr euch auch in die bunte Welt von Genshin Impact begeben wollt, hilft euch dieses Video vielleicht weiter:

“Moment mal, das ist ein Typ?”

Was war das für ein Streamer? Asmongold hatte den Stream von “OkCode” erwischt, einem der meistgesehenen Streamer zu Genshin Impact (via sullygnome). OkCode ist ein Vtuber, zeigt sich in Streams also nicht selbst, sondern verwendet einen animierten Avatar, der seine Mimik und Bewegungen wiedergibt.

Bei OkCode handelt es sich jedoch nicht um eine Frau, was Asmongold auch schnell erfahren musste, nachdem er den Stream geöffnet hatte und den Streamer sprechen hörte: “Moment mal, das ist ein Typ?”

Warum sah OkCode wie ein Anime-Mädchen aus? Asmongold öffnete den Stream zu dem genau richtigen Zeitpunkt, denn OkCode erklärte gerade, dass er mit einem weiblichen Modell mehr Zuschauer anlocken könnte:

Dieser Chat [lacht]. Ich habe das Gefühl, indem ich nur zu einem weiblichen Waifu-Modell wechsle, bekomme ich viel mehr Views.

So sieht OkCode normalerweise in seinen Streams aus

OkCode überlegte noch laut, vielleicht mal einen Stream zu machen, in dem er überhaupt nicht zu hören ist, einen weiblichen Avatar benutzt und eine passende Stimme mithilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt. “Hättest du das mal gemacht!” rief Asmongold.

Der MMORPG-Streamer verließ den Stream schließlich mit den Worten: “Das hat gerade meinen ganzen Tag ruiniert” und kehrte zurück zu seinem Subreddit.

Den ganzen Clip könnt ihr auch hier ansehen:

Seine Zuschauer hatten wenig Mitleid mit dem Streamer und lachten ihn im Chat dafür aus, von einem vermeintlichen Anime-Mädchen geködert worden zu sein: Der hätte ihn schön dran gekriegt (via Twitch). Von den Erklärungen, dass OkCode normalerweise mit einem männlichen Modell streame, wollte Asmongold dann schon nichts mehr wissen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Asmongold mit dem Vorurteil aufgeräumt, etwas gegen Vtuberinnen zu haben. Die halte er nämlich eigentlich für ziemlich clever, weil sie ihre Zuschauer mit “heißen Anime-Mädchen” anlocken würden:

