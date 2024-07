Nach 10 Jahren auf Twitch bricht Pokimane eine wichtige Streaming-Regel

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

Warum teilt Pokimane so wenig von sich? Ihre Verschlossenheit, wenn es um ihre Privatsphäre geht, begründete Pokimane nochmal abschließend damit, dass sie als Streamerin in den letzten Jahren sehr viele öffentliche Auftritte hatte. Deswegen wurde ihr ihre Privatsphäre umso wichtiger und sie wollte einfach „ein paar Jahre für sich haben“.

Außerdem fühle es sich manchmal für die Content Creatorin besser an, wenn sie mit ihrer Community über ihre Probleme spreche. So könne sie Halt von ihren Fans bekommen, weil einige ihre Gefühlslage nachvollziehen können und das wiederum mit ihr teilen.

Diese Trennung fühle sich anders für Pokimane an, sagte sie, da sie in einem Alter sei, in dem man eine gemeinsame Zukunft mit seinem Partner plane. Gerade, wenn es um Heirat und Kinder geht, und diese mögliche Zukunft dann auflöst, „ist es viel zu verarbeiten“, so die Streamerin.

