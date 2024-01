„Ende einer Ära“ – Das Gesicht von Twitch verkündet nach 10 Jahren ihren Abschied

Wohl kaum eine Streamerin ist so eng mit Twitch verbunden, wie die 27-jährige Imane „Pokimane“ Anys. In einem mysteriösen Post scheint sie nun ihren Abschied von der Streaming-Plattform zu verkünden.

Um wen geht es? Die Streamerin Imane „Poimane“ Anys galt über Jahre als die „Königin von Twitch“. Sie gehörte lange zu den wenigen Streamerinnen, die zuverlässig unter den 100 meistgesehenen Kanälen auf Twitch landeten und ist sogar als einzige Frau in den Top-10 der Content Creator mit den meisten Followern auf Twitch (via SullyGnome).

Im Gegensatz zu ihrer ebenfalls überaus erfolgreichen Kollegin Amouranth hatte Pokimane ein familienfreundlicheres, blitzeblankes Image. Damit eignete sie sich als Aushängeschild für die Plattform: Ihr Gesicht zierte lange die Twitch-App.

Damit ist jetzt aber offenbar Schluss, denn in einem zugegebenermaßen etwas vagen Post scheint die Streamerin ihren Abschied zu verkünden.

Pokimane bedankt sich für Erinnerungen

Was genau hat Pokimane bekannt gegeben? In einem Post auf X, ehemals Twitter, teilte die Streamerin am 30. Januar einen Screenshot von der Twitch-App. Dazu schrieb sie: „Das Ende einer Ära. Twitch war mein Zuhause für mehr als eine Dekade. Aber jetzt ist es an der Zeit, danke zu sagen für all die Erinnerungen und Liebe während meiner Zeit mit League, Fortnite und Among Us.“

Der Post von Pokimane liest sich wie ein Abschied.

Der Eindruck, dass Pokimane Twitch verlässt, wird durch die Antwort der Streaming-Plattform unter ihrem Post nur bestärkt: Dort heißt es, es sei eine unglaubliche Reise gewesen, man sei sehr stolz auf alles, was die Streamerin erreicht habe. „Du wirst immer ein Zuhause auf Twitch haben, Poki“, so der Kommentar auf X.

Viele Fans rätseln nun, wie es für Pokimane weitergeht. Steht etwa der Wechsel auf eine andere Plattform an, wie etwa YouTube oder gar Kick? Oder hat die 27-Jährige nach mehr als 10 Jahren im Geschäft vor, das Streaming ganz an den Nagel zu hängen?

Auf Instagram kündigte Pokimane an, ihren Post am heutigen 31. Januar 2024 in ihrem Podcast „don’t tell anyone with pokimane“ zu erklären. Bis dahin werden die Fans sich wohl noch gedulden müssen. Eine Abkehr von Twitch wäre jedoch nicht gänzlich überraschend, denn die Streamerin hatte ihre Sendezeit bereits 2022 deutlich reduziert.

Damals verkündete sie, sie habe das Gefühl, auf Twitch schon alles gemacht zu haben und wollte sich mehr auf andere Plattformen konzentrieren.