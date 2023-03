Coolste Streamerin auf Twitch gesteht ihre Liebe fürs uncoolste Spiel, wird mit Omis verglichen: „Ich schwöre, es macht Spaß!“

Imane “Pokimane” Anys (26) ist die Streamerin mit den meisten Followern auf Twitch. Als Variety-Streamerin zeigt sie normalerweise Games wie League of Legends und Valorant auf ihrem Kanal oder unterhält sich in Just Chatting mit ihren Zuschauern. Nun offenbarte sie ihre Liebe zu einer ganz anderen Art von Spiel: dem Mobile Game Candy Crush.

Was gestand die Streamerin? Pokimane erzählte ihren Zuschauern in einem Stream, dass sie neuerdings Candy Crush spiele. Das ist ein Spiel, welches seit seinem Release 2012 für viele zum Inbegriff dessen wurde, was sie an Mobile Games nicht mögen.

Nichtsdestoweniger erfreut sich Candy Crush Saga, wie es vollständig heißt, großer Beliebtheit und erreicht Millionen von Spielern. Vor allem eine Gruppe wird oft mit dem Spiel in Verbindung gebracht: Muttis. Daraus hat sich sogar eine Art Meme-Genre entwickelt. Jetzt scheint sich auch Pokimane in diesen illustren Kreisen zu bewegen.

Wenn ihr ebenfalls unter die Mobile Gamer gehen wollt, werft doch einen Blick ins Video:

Streamerin versucht, ihre Zuschauer zu überzeugen

Wie kam das an? Pokimane hatte kaum ihren Satz beendet, da machten sich ihre Zuschauer bereits über sie lustig: “Wir haben sie verloren”. Die 26-Jährige verteidigte ihre neue Liebe und versuchte standhaft, ihre Fans zu überzeugen:

Es macht Spaß, Leute, es macht Spaß! Warum sagt ihr “nein”? Es macht Spaß! “Wir haben sie verloren”? Nein, ich schwöre, es macht wirklich Spaß.

Pokimane ging noch einen Schritt weiter und brüstete sich mit ihren vermeintlichen Skills in dem kunterbunten Spiel: Sie habe nur einen Abend gespielt und schon Level 25 erreicht, sie sei ein wirklich guter Candy Crusher. Einen Zusammenschnitt des Streams seht ihr hier:

Pokimane: “Ich bin so jung, quasi eine Baby-Erwachsene”

Das musste sich Pokimane anhören: Prompt musste die Streamerin jedoch feststellen, dass sie nicht mit dem eisernen Willen einer Rentnerin mithalten kann. Denn Zuschauer begannen, sie mit ihren Großmüttern zu vergleichen. Das Schlimmste: Die waren auch noch viel besser.

Seine Großmutter, so ein Zuschauer, sei bereits auf Level 1.500. Pokimane hatte sich offenbar noch nicht so sehr mit dem Spiel befasst: “Wie kann es so viele Levels geben, was?”. Tatsächlich hat auch Oma noch einen weiten Weg vor sich, denn es gibt sogar mehr als 13.700 Level im Süßigkeiten-Puzzler (via candycrush.fandom).

Pokimane hält unterdessen an ihrer Jugend fest:

Hört auf! Ich bin eine der Jüngsten in unserer ganzen Freundes-Gruppe. Ich bin so jung! Ich bin extrem jung. Ich bin sehr jung! Ich bin 26, das ist quasi ein Baby-Erwachsener, wisst ihr? Nur, weil ich Candy Crush spiele, heißt das gar nichts.

Candy Crush ist nur die zweite Wahl

Wie kommt Pokimane zu Candy Crush? Die Streamerin ist nicht nur ein Fan davon, Süßigkeiten aus dem Weg zu räumen, sie hat ganz allgemein eine Vorliebe für Mobile Games. “Ich liebe es einfach, irgendwo sein und am Handy zocken zu können,” erklärt sie.

Dabei wäre Candy Crush eigentlich gar nicht ihre erste Wahl: Pokimane, die laut Twitch Tracker mehr als 1.200 Stunden in League of Legends hat, meint, ihr Favorit wäre eigentlich der Mobile-Ableger Teamfight Tactics. Dort würden sie aber die ständigen neuen Patches stören: “Können die mal aufhören? Niemand hat darum gebeten, dass ihr alles verändert!”

Mobile Games haben in der Gaming-Community einen ziemlich schlechten Ruf, weshalb das Geständnis von Pokimane ihre Zuschauer auch so überrascht haben dürfte. Doch die Spiele im Taschenformat sind längst nicht mehr auf Candy Crush und Angry Birds beschränkt. Mittlerweile hat sich daraus ein riesiger Markt entwickelt und diesem könnte die Zukunft gehören:

