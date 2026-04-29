Ein düsteres RPG gibt euch nur 30 Tage, um eure Familie zu retten, doch das ist härter als ihr denkt

Das neue Spiel der Macher von Witcher 3 auf Steam darf nur für 30 Tage gespielt werden. Der neue Trailer verrät, warum das so ist.

Was ist das für ein Spiel? The Blood of Dawnwalker ist ein kommendes Action-RPG, dessen Veröffentlichung für den 3. September 2026 geplant ist. Hinter dem Projekt steht Rebel Wolves – eine neue Spieleschmiede, die von einstigen CD-Projekt-Red-Mitarbeitern ins Leben gerufen wurde. Als Game Director fungiert Konrad Tomaszkiewicz, welcher bereits in dieser Position für The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich war.

In The Blood of Dawnwalker schlüpft ihr in die Rolle des jungen Coen. Infolge eines Vampirbisses hat er sich in einen sogenannten „Dawnwalker“ verwandelt: Während der Sonnenstunden agiert er als Mensch, doch nach Einbruch der Dunkelheit wird er zum Vampir. Demzufolge soll sich die Spielweise des Hauptcharakters basierend auf der jeweiligen Tageszeit massiv unterscheiden.

Doch die Zeit läuft Coen davon, denn nach 30 Tagen im Spiel endet die Geschichte und der neue Trailer verrät, warum das so ist.

Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen:

Video starten The Blood of Dawnwalker zeigt im Trailer das schreckliche Schicksal des Hauptcharakters Autoplay

Ein schreckliches Schicksal

Warum hat man nur 30 Tage Zeit? Der neue Story-Trailer verrät, wie Coen zum Dawnwalker wird. Seine Familie wird von Vampiren überfallen, er wacht am nächsten Tag alleine auf. Doch um seine Liebsten aus den Fängen der Vampire zu retten, muss er sich Verbündete suchen und Pläne schmieden.

Hier gilt es, das Rollenspiel voll auszunutzen, denn NPCs können auf gute oder böse Art dazu gebracht werden, euch in eurer Rettungsmission zu unterstützen. Dabei seid ihr jedoch nicht die Person, um die sich alles dreht, sondern nur ein kleines Rad in der Welt.

Während eure Mission, die eigene Famile zu retten, zwar eure höchste Priorität hat, versuchen andere Figuren, in der Welt ihre eigenen Ziele voranzubringen. Ihr könnt euch deshalb auch einer anderen Sache wie einer Rebellion verschreiben und dadurch neue Verbündete freischalten oder hilfreiche Informationen sowie Zugang zu gewissen Orten gelangen.

Am Ende der 30 Tage wird jedoch abgerechnet und es muss sich zeigen, ob ihr den richtigen Plan für die Rettung eurer Familie getroffen habt. Wichtig zu sagen ist jedoch, dass die Zeit im Spiel wohl nicht linear verläuft und ihr deshalb nicht nach einigen wenigen Spielstunden zum Ende gezwungen werdet.

Geht es nur um die Story? Wie in einem Rollenspiel üblich geht es nicht nur um Gespräche und Quests. Ihr dürft als Dawnwalker (aber auch als Mensch und bewaffnet mit einem Schwert) frei durch die Spielwelt wandern, Geheimnisse eigenständig aufdecken und menschliche, aber auch übernatürliche Feinde ausmerzen.

Die Spielwelt führt euch ins Mittelalter und erinnert uns vom Trailer her an Kingdom Come: Deliverance und seinen Nachfolger, was für Fans von Rollenspielen wohl ein Pluspunkt sein dürfte. The Blood of Dawnwalker startet am 3. September 2026 auf Steam und ist für 69,99 € in der Standard- oder für 79,99 € in der Eclipse-Edition zu kaufen.

Für die Fans von Witcher 3 könnte The Blood of Dawnwalker ein echter Hit werden der mit einem neuen Setting, neuen Fähigkeiten und einer hoffentlich genauso starken Story die Spieler in seinen Bann zieht. Mehr zum Spiel gibt es hier: Das heiß erwartete Vampir-Rollenspiel auf Steam zeigt neuen Trailer und einen Soundtrack, der Witcher 3 würdig ist