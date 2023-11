Bastler investiert 1.500 Euro und Monate seines Lebens, um die stärkste Xbox der Welt zu erschaffen – Will sie nun verkaufen

Auf Reddit präsentiert ein User seinen Totalumbau einer Xbox. Da diese einen Totalschaden hatte, beschloss er das gesamte Innenleben durch leistungsstärkere Hardware auszutauschen.

Die Original-Xbox aus dem Jahr 2001 hat inzwischen mehrere Nachfolger bekommen. Doch noch heute hat die erste Spielkonsole von Microsoft einen Platz im Herzen ihrer Fans. Sie verbinden damit eine gute alte Zeit. So fand beispielsweise die Halo-Reihe ihren Anfang auf der ersten Xbox.

Ein Konsolen-Fan hat jetzt auf Reddit gezeigt, was man mit einer originalen Xbox-Konsole machen kann, die nicht mehr funktioniert. Statt sie einfach wegzuwerfen, hat er das Gehäuse weiterverwendet. Darin befindet sich nun ein vollwertiger Gaming-PC. Wie der Bastler dabei vorgegangen ist, erfahrt ihr hier.

Zuletzt hat eine Firma einen Umbau der anderen Art für Sonys PlayStation 5 angeboten, um das Hauptproblem der Konsole zu lösen.

“Die Entwicklung dieses Projekts hat Monate gedauert” – Xbox-Umbau als Millimeterarbeit auf engstem Raum

Was hat der Bastler mit der Konsole gemacht? In seinem Reddit-Beitrag zeigt der User LynzGamer den Totalumbau einer Xbox aus dem Jahr 2001. Als ehemaliger Konsolensammler besaß er zwei Original-Modelle, die nicht mehr funktionsfähig waren. Daher beschloss er aus einer der beiden Konsolen einen leistungsstarken PC zu erschaffen.

Die Suche nach passender PC-Hardware hat dabei viel Zeit in Anspruch genommen. Er wollte am Xbox-Gehäuse so wenig Änderungen vornehmen wie möglich. Von außen durfte nicht erkennbar sein, was im Gehäuse-Inneren verbaut ist. Gleichzeitig sollten die ausgewählten Komponenten eine gewisse Langlebigkeit mit sich bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Er sagte: „Das System musste in der Lage sein, AAA-Spiele mit angemessenen Bildraten bei 1440p oder 4K abzuspielen.“ Die ausgewählte Grafikkarte wäre definitiv nicht seine erste Wahl, die er jedem empfehlen würde. Aber durch ihre geringere Größe, war sie die leistungsstärkste Karte, die in das Gehäuse der Konsole passte.

Welche Komponenten hat LynzGamer verwendet? Da die Hardware auf engstem Raum problemlos funktionieren musste, entschied er sich außerdem für einen Kompromiss aus Leistung und möglichst geringer Betriebstemperatur. Um einen Low-Profile-Kühler mit geringer Bauhöhe für den Prozessor verwenden zu können, zählte für ihn jedes Grad Temperatur weniger im Gehäuse.

Folgende Teile hat er schließlich verbaut:

Grafikkarte: Zotac RTX 4070 Twin Edge

Prozessor: Ryzen 7 5800X3D

CPU-Kühler: Thermalright AXP90-X47 Full Copper mit Noctua NF-A9x14 PWM Chromax

Speicher: 2 TB Samsung 990 Pro SSD

Mainboard: ASROCK B550 Phantom Gaming-ITX/ax

Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 T-FORCE VULCAN Z 3600 MHz

Netzteil: Silverstone 600W Platinum TFX

Wie ist er weiter vorgegangen? Um alle Komponenten in dem Gehäuse unterzukriegen und nach außen laufende Anschlüsse kompatibel zu halten, musste der Bastler einige Anpassungen vornehmen. Einiges an Arbeit machten ihm unter anderem die USB-Anschlüsse, um später die Controller verbinden zu können. Auch für den Startknopf und die LED-Beleuchtung musste LynzGamer zum Lötkolben greifen.

Eine weitere Herausforderung war der Deckel der Xbox. Um die Ästhetik der ursprünglichen Xbox zu bewahren, sollten benötigte Schrauben idealerweise kaum bis gar nicht sichtbar sein. Um die Schrauben besser zu fixieren, verwendete er Epoxidharz. Bei einem Stresstest des ganzen Systems erhitze sich das Harz aber wieder zu stark und eine der Schrauben löste sich. Daher entschied er sich für Kabelbinder, die er an den seitlichen und hinteren Lüftungsschlitzen anbrachte.

Gab es noch weitere Probleme bei dem Projekt? Ja, um eine ausreichende Frischluftzufuhr für Prozessor und Grafikkarte zu gewährleisten, musste er weitere Änderungen durchführen. Die regulären Lüftungsschlitze waren nicht ausreichend, um das gesamte System auf einer für die Hardware ungefährlichen Betriebstemperatur zu halten.

Aus diesem Grund schnitt er auf Höhe der Grafikkartenlüfter zwei Löcher in die Gehäuseunterseite. Zusätzlich hob er die Xbox etwas an, damit die Grafikkarte mehr Luft ansaugen konnte. Dies gelang ihm dank eines 3D-Druckers in Verbindung mit Fußuntersetzern für Möbelstücke. Auf diese Weise beträgt die Temperatur der Grafikkarte unter Last etwa 80 Grad. Mit bis zu 90 Grad beim Prozessor ist LynzGamer aber noch nicht zufrieden.

Bastler möchte sein Projekt verkaufen

Ist der Xbox-Umbau nun abgeschlossen? Nein, nicht ganz. Die CPU-Temperatur von 90 Grad bereitet ihm noch einige Sorgen. Er fürchtet, dass der Prozessor auf Dauer zu heiß werden könnte. Deswegen will er die Kühlung nachträglich anpassen. Dafür hat er weitere Lüfter bestellt, die die erzeugte Wärme besser abführen sollen.

Sobald er das Projekt als komplett beendet sieht, möchte er das auf den Namen Ex-Box getaufte System verkaufen. Er sei jetzt auf den Geschmack gekommen und möchte mit dem Verkaufserlös weitere Projekte angehen.

Viele User aus der Reddit-Community gratulieren ihm zu seiner Arbeit. Einige geben ihm Tipps für finale Anpassungen und wollen ihm bei der Preisfindung helfen.

Ich liebe PC-Builds, die aus Konsolen umgerüstet werden. Schön gemacht. js0uthh auf Reddit

Der User Haxxxo_o merkt an, dass sein eigener Gaming-PC nicht so gut ist:

Verdammt, es ist viel besser als mein aktueller PC Haxxxo_o auf Reddit

Puzzleheaded-Brief56 versucht den Bastler von einem höheren Verkaufspreis zu überzeugen:

Ich würde 2300 bis 2800 Euro sagen, weil die Spezifikationen vielleicht nicht erstklassig sind, aber dieser Build ist sehr einzigartig und offensichtlich sehr individuell. Es wäre ein begehrtes Stück. Der Preis lässt sich nicht allein anhand der Spezifikationen und Komponenten festlegen. Puzzleheaded-Brief56 auf Reddit

Was haltet ihr von diesem Projekt? Eine geniale Idee oder findet ihr den Aufwand übertrieben?

Microsoft „bestraft“ bald tausende unschuldige Spieler, die mit dem falschen Controller auf der Xbox spielen