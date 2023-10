Microsoft „bestraft“ bald tausende unschuldige Spieler, die mit dem falschen Controller auf der Xbox spielen

Aktuell weisen tausende Spieler darauf hin, dass sie eine Meldung auf ihrer Xbox bekommen: Ihr Gerät sei nicht autorisiert und werde bald nicht mehr funktionieren. Das betrifft tausende Spieler.

Spieler berichten, dass sie Fehlermeldungen erhalten, wenn sie versuchen, bestimmte Controller von Drittanbietern auf der Xbox Series X/S zu verwenden. Der begleitende Text teilt ihnen mit, dass die Geräte nicht autorisiert sind und ab Mitte November nicht mehr verwendet werden können. Stichtag ist der 12. November 2023:

Ein angeschlossenes Zubehörteil ist nicht autorisiert. Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör beeinträchtigt Ihr Spielerlebnis. Aus diesem Grund wird das nicht autorisierte Zubehör am 12.11.2023 für die Verwendung gesperrt.

Microsoft will Cheater bestrafen, dürfte aber viele unschuldige Gamer treffen

Was steckt hinter der Sperre? Viele Spieler mutmaßen, dass Microsoft mit der neuen Richtlinie vor allem gegen Cheater vorgehen möchte: Es gibt bestimmte Adapter, mit denen Spieler ihre Controller-Eingaben ändern können, um in beliebten Online-Shootern wie Call of Duty: Warzone 2 und Rainbow Six Siege zu betrügen. Damit würden solche Geräte nicht mehr funktionieren und Cheater hätten zumindest mit solchen Modellen keine Chance mehr.

Was ist das Problem? Es sind damit tausende Spieler betroffen, die anderes Zubehör einsetzen. So berichtet etwa der Zubehör-Hersteller “Brook Gaming”, welcher sich auf “Fighting Boards” und Lenkradadapter spezialisiert hat, dass man dann diese Produkte nicht mehr an der Xbox verwenden könne. Das Gleiche gilt etwa auch für Arcade-Sticks und andere Geräte, die auf eine eigene Platine setzen, die von Mircosoft nicht autorisiert wurden.

Das würde etwa auch unseren Kollegen Duy Linh Dinh von GameStar Tech hart treffen, der sich einen Arcade-Controller selbst gebaut hat und diesen dann nicht mehr an seiner Konsole verwenden könnte.

Drittanbieter-Zusatzgeräte sind schon länger auf Konsolen ein großes Problem

Solche Zusatzgeräte für Konsolen sind schon länger ein großes Problem und vielen Entwicklern ein Dorn im Auge. Solche Geräte werden an die Konsole angeschlossen, wo sie beispielsweise als Maus- und Tastaturschnittstellen fungieren und Controller-Eingaben emulieren oder auch einfache Skripte ausführen, um das Spiel dazu zu bringen, ihnen beispielsweise zusätzliche Zielhilfe zu geben.

In Shootern wie Destiny 2 geht man schon länger gegen solche Programme und Geräte vor. Zumindest will man Leute bestrafen, die viel zu schnell aufsteigen und sich heimlich durch die Ränge cheaten:

