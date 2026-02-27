RAM ist unbezahlbar, doch ein Nutzer hat wohl Glück, bekommt statt eines Riegels eine ganze Kiste mit Arbeitsspeicher

RAM wird seit Monaten immer teurer, doch ein Nutzer hat wohl Glück gehabt: Er bestellte sich einen Riegel Arbeitsspeicher und bekommt stattdessen gleich eine ganze Kiste geliefert. Doch bisher fehlen wichtige Beweise, die seinen Kauf wirklich belegen.

Die Preise für Arbeitsspeicher, SSDs und Grafikkarten sind seit September 2025 stark angestiegen. Selbst RAM aus China, der als Geheimtipp galt, kostet mittlerweile so viel wie Arbeitsspeicher in Europa. Selbst der Kauf von 18 Jahre alter Hardware kann die Kosten nur bedingt mindern.

Da wirkt das Erlebnis eines Nutzers wie ein großer Glücksfall: Denn der bestellte sich für 300 US-Dollar Arbeitsspeicher, bekam aber stattdessen gleich eine ganze Kiste geliefert.

Was hat der Nutzer gemacht? Der Nutzer berichtet selbst auf Reddit, dass er sich Arbeitsspeicher für 300 US-Dollar bestellt habe. Das ist ein Preis, wie er uns auch in Deutschland derzeit für DDR5-Speicher begegnet.

Doch anstatt einer einzigen Packung mit RAM bekam der Nutzer angeblich gleich eine ganze Kiste mit Arbeitsspeicher geliefert. Das Bild zeigt er in seinem Post auf Reddit:

Was spricht dafür? In den Kommentaren gibt es etliche Personen, die erklären, dass ihnen bereits etwas Ähnliches passiert sei oder sie beruflich in einem Lager arbeiten, wo solche Dinge einfach passieren würden. Zu viel gelieferte Ware ist daher erst einmal nicht ungewöhnlich, selbst solche Mengen kommen durchaus mal vor, wenn man sich Berichte und Erfahrungen ansieht.

Und auch wir haben bereits häufiger über solche Zwischenfälle berichtet. In einem Fall hatte etwa ein Nutzer eine Kiste mit 50 Arbeitsspeicher-Modulen von Amazon erhalten, hatte sich aber beim Verkäufer gemeldet. Am Ende belohnte Amazon die Ehrlichkeit des Käufers.

Was spricht dagegen? Bisher fehlen greifbare Informationen, die das Glück des Nutzers bestätigen: Es fehlt eine Rechnung, ein Bestellverlauf oder etwas Ähnliches. Einige Nutzer werfen der Person entsprechend Karma-Farming vor, solange er keine handfesten Beweise vorlegen kann. Auf die Forderungen hat der Nutzer bisher nicht reagiert, aber der Post ist zum aktuellen Zeitpunkt (27.02.26) auch erst einen Tag alt.

Ein weiterer Punkt, der aktuell gegen den Post spricht: Corsair verkauft seinen Vengeance-Speicher wegen Betrügern in einer neuen Umverpackung und diese ist durchsichtig und besteht nicht mehr aus gelben Kartons. Das ist seit Januar 2026 der Fall.

Wir halten euch auf dem Laufenden, ob sich der Nutzer mit stichhaltigen Beweisen zu seinem Kauf noch meldet und aktualisieren dann unseren Artikel.

Und die Geschichte mit der Kiste Arbeitsspeicher passiert nicht zum ersten Mal. Auf MeinMMO berichteten wir bereits über einen Fall, wo ebenfalls ein Nutzer gleiche ganze Kiste mit RAM geliefert bekommen hatte. Auch hier handelte es sich um Vengeance-Module von Corsair. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Gamer kauft auf Amazon Arbeitsspeicher, bekommt versehentlich eine Kiste mit 10 Stück geliefert