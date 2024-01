Solche Aktionen, wo Personen zu viele Sachen geliefert bekommen, passieren übrigens immer wieder. Doch rechtlich ist die Sache deutlich komplizierter. Vor allem dann, wenn man die Sachen still und heimlich behalten möchte. Mehr dazu findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

Der Käufer erklärte erst, dass sich der Verkäufer erst einmal nicht gemeldet habe. Doch schließlich habe es eine Rückmeldung gegeben. So erklärte er auf reddit , dass er den zu viel gelieferten Arbeitsspeicher, also die ganze Kiste, behalten dürfe. So schreibt er:

Wie hat der Verkäufer reagiert? In einem späteren Kommentar fragte einer aus der Community, was aus der ganzen Aktion geworden sei.

Viele Nutzer erklärten damals auch etwas fassungslos, warum man so einen “Glückstreffer” beim Verkäufer gemeldet habe. Andere erklärten aber auch, dass so viel Ehrlichkeit zumindest Respekt verdient.

Der Nutzer hatte damals auf reddit zwei Bilder gepostet. Er erklärte, er verkaufe in seinem Shop Einsteigersysteme und bietet außerdem Übungssysteme für Schüler an, die zum ersten Mal ein PC-System bauen. Nun wollte er dafür Arbeitsspeicher nachbestellen. Doch anstatt der bestellten Ware bekam er gleich eine ganze Kiste davon.

Was ist das für ein Nutzer? Auf MeinMMO berichteten wir kürzlich über den Nutzer, der versehentlich eine Kiste Arbeitsspeicher geliefert bekam . Dieser hatte für großes Aufsehen gesorgt, denn im Gegensatz zu anderen Leuten, die solche Sachen dann still und heimlich behalten, meldete sich der Nutzer beim Verkäufer auf Amazon.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to