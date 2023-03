Gamer kauft auf Amazon Arbeitsspeicher, bekommt versehentlich eine Kiste mit 10 Stück geliefert

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr am Ende nicht für die Rücksendung bezahlt oder auf Kosten sitzen bleibt. Das wird übrigens im BGB§ 241a (3) geregelt (via dahag.de ). Der Verkäufer kann für zu viel gelieferte Ware kein Geld fordern, da ihr dafür keinen Kaufvertrag abgeschlossen habt. Lasst euch daher zu nichts drängen, wenn euch der Verkäufer mit Nachzahlungen droht.

Der bekannte Rechtsanwalt Christian Solmecke hatte erklärt, dass man sich schnell Ärger einhandeln könne. So sagt er (via rundschau-online.de ):

In den Kommentaren auf reddit wird der Vorfall rege und amüsiert diskutiert. Wir auf MeinMMO wollen uns aber der Frage widmen: Wie verhält man sich in so einer Situation korrekt?

Wir hatten auf MeinMMO bereits davon berichtet, dass Leute von Amazon durchaus zu viel Ware zugeschickt bekommen. So hatte etwa ein Gamer gleich 10 SSD anstatt einer einzigen erhalten , was auch ein Versehen gewesen war.

