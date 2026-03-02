Ein Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück, erhält 40 Stück DDR5-RAM

Ein Nutzer kauft für rund 100 US-Dollar Rücksendungen von Amazon, insgesamt 25 Kilo. Am Ende hat er Glück und bekommt wertvollen Arbeitsspeicher. Solche Funde sind jedoch sehr selten, erklärte damals bereits ein Experte, der sich auf Rücksendungen spezialisiert hat.

Das englischsprachige Magazin WCCFTech berichtet, dass sich ein Nutzer Rücksendungen von Amazon gekauft habe. Für 25 Kilo hat er etwa 100 US-Dollar gezahlt, das sind etwa 80 Euro. Solche Rücksendungen sind in der Regel Kisten mit unbestimmtem Wareninhalt und werden online oft als Wundertüte verkauft. In den meisten Fällen befindet sich in diesen Kisten Müll oder zumindest wertloses Zeug.

In diesem Fall hat der Käufer Glück: Anstatt Müll fand der Nutzer 40 DDR5-RAM-Riegel in der Rücksendung. Die Chance auf so einen Glückstreffer ist allerdings sehr gering. Das erklärte auch ein Experte, der sich auf den Kauf von Rücksendungen spezialisiert hat.

Paletten mit Rücksendungen lohnen sich fast nie, erklärt ein Experte

Dem deutschen Magazin Stern erklärte damals Ralf Hastedt, Geschäftsführer von Avides, einem Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren mit Amazon im Retourengeschäft zusammenarbeitet, dass sich hinter den meisten dieser Retouren-Kisten Müll befinde. Dass man hier wertvolle Sachen bekommen würde, sei sehr unwahrscheinlich, da Amazon wertvolle Produkte bereits vorher aussortiere:

Das ist zu 99,9 Prozent Betrug. Sie werden in solchen Boxen niemals ein iPhone, eine Playstation oder ähnliche Ware finden, die Amazon mit Leichtigkeit selbst als Rückläufer verkaufen kann.

Und Amazon verkauft solche Rückläufer oft auch direkt wieder selbst, und zwar über sein Label Amazon Retourenkauf: Hier bekommt ihr dann ein paar Prozente Rabatt auf Gegenstände, die wieder zurück an Amazon gegangen sind.

Obendrein würden solche großen Retouren in der Regel nur an Gewerbetreibende verkauft. Also an Personen, die solche Sachen gewerblich weiterverkaufen. An Privatpersonen seien solche Verkäufe in der Regel nicht vorgesehen.

RAM wird seit Monaten immer teurer, doch ein Nutzer hat wohl Glück gehabt: Er bestellte sich einen Riegel Arbeitsspeicher und bekommt stattdessen gleich eine ganze Kiste geliefert. Bisher fehlen jedoch wichtige Beweise, die seinen Kauf wirklich belegen: Nutzer zahlt 280 Euro für Arbeitsspeicher, bekommt wohl versehentlich eine Kiste mit RAM geliefert, die viel mehr wert ist

