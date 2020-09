Der deutsche Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris wurde am vergangenen Freitag von Twitch gebannt. Ein Clip ging durchs Netz, in dem er Frauen auf den Straßen Maltas nachlief und Grunzlaute machte. Nun wird der Bann im englischsprachigen reddit diskutiert. Er wirft ein schlechtes Licht auf die deutsche Twitch-Szene.

Das ist der Twitch-Bann von MontanaBlack: MontanaBlack wurde am Freitag für 33 Tage von Twitch gebannt. Grund sind Vorfälle in seinen Livestreams aus dem Urlaub auf Malta, die in zwei Clips zusammengeschnitten und über Twitter verbreitet wurden:

Einmal sieht man MontanaBlack, wie er vom Hotel-Balkon aus Fotos von einer Frau macht, die sich offenbar gerade selbst erotisch fotografieren lässt. Das kommentiert er lautstark mit „Komm doch mal runter – Ficki-Ficki“

Zudem gibt es einen Zusammenschnitt von Szenen, in denen er über die Straße läuft, Frauen hinterherschaut und deren Aussehen mit Geräuschen und Lauten kommentiert

MontanaBlack wurde für diese und ähnliche Vorfälle jetzt für 33 Tage von Twitch gebannt. Ihm selbst ist der Bann sichtbar peinlich.

Er sagt, er werde jetzt seine Strafe so nehmen, wie sich das für einen 25-jährigen Mann gehört. Das ist ein Dauer-Gag von ihm, sich deutlich jünger zu machen, als er ist (via twitter).

So wird das im englischsprachigen reddit diskutiert: Der Bann schaffte es ins englischsprachige reddit zu „livestreamfails.“ Da kennt man sich mit dem deutschen Twitch nicht aus:

Zuletzt wurde das deutsche Twitch dort gelobt. Das Live-Event „Angelcamp“ mit Sido und Knossi kam toll an. Die englischsprachigen Nutzer fanden die Atmosphäre und die Rap-Einlagen hochwertig und fragten sich, warum das in den USA keiner so anbietet

Das Video von MontanaBlack wird da jetzt stark kritisiert. Man wundert sich, wie so jemand der größte deutsche Streamer sein könne. Solches Verhalten kennt man in den USA auch, aber von Streamern abseits des Mainstreams wie IcePoseidon, der schon lange von Twitch gebannt ist

Knossi und Sido bekamen viel Lob für das Angelcamp. MontanaBlack schaute da auch vorbei.

Allgemein empfindet man das Verhalten von MontanaBlack in den Clips als peinlich. Es gibt Kommentare wie:

„Er ist 32 Jahre alt übrigens – CRINGE“

„Er klingt wie Mister Bean“

„Jedes Land hat seinen Logan Paul“

„Und Kinder schauen zu dem auf – Yikes“

Nutzer sprechen darüber, dass die beiden größten deutschen Streamer, MontanaBlack und Knossi, beide mit Casino-Streams so erfolgreich wurden.

Ein Nutzer, offenbar aus den USA, fragt, ob MontanaBlack ein „Guido“ sei. So nennt man den Stereo-Typ eines Italoamerikaners, der übertrieben machomäßig auftritt, sich mit Gold behängt, Muskel-Shirt trägt und auf Fitness, Frauen und Autos steht.

Dem antwortet jemand: They are called „Prolls“ in Germany (via reddit).

Ihm ist die Sache mittlerweile peinlich.

Vielleicht ist Deutschland auch einfach so?

Ein dritter Nutzer glaubt MontanaBlack sei kein Ausreißer oder irgendwas Seltsames, sondern ein logisches Resultat aus der Lage in Deutschland:

„MontanaBlack repräsentiert eine große demographische Gruppe der deutschen Jugend. Schau dich nur um. Natürlich können sich die Idioten mit einem Schnuddel-Typen wie dem identifizieren“

Man nennt die Reality-TV-Shows von RTL oder Sat1 als ein Beispiel für diese Kultur, die durch MontanaBlack und Knossi auf Twitch übergeschwappt ist. Knossi war tatsächlich selbst früher Darsteller in Sendungen wie „Richterin Barbara Salesch“ und ähnlichen Shows.

Jens „Knossi“ Knossalla wird in dem Zusammenhang häufig genannt.

MontanaBlack als Vorbild für die deutsche Jugend

Das ist die Diskussion in Deutschland: Auf reddit diskutiert man im deutschen Bereich ebenfalls über den Bann. Da glaubt man, die größten deutschen Streamer wie MontanaBlack und Knossi sind deshalb so beliebt, weil sie sich klar an die Jugend wenden.

Die Vorbild-Funktion von MontanaBlack für die Jugend ist immer wieder ein Thema, wenn sich Deutsche über MontanaBlack äußern:

Während einige, grade auf Twitter, betonen, wie wichtig die Vorbildfunktion von MontanaBlack für Kinder und Jugendliche ist und dass er der dieser Funktion überhaupt nicht nachkommt

Sagt ein Nutzer auf reddit klar: „Twitch ist nicht dafür da, Leute zu erziehen. Wenn man es selbst nicht kann, sollte man es einfach lassen“ (via reddit)

Es heißt dann im deutschsprachigen Reddit: Ältere deutsche Zuschauer würden englischsprachige Streamer sehen. Man müsse nur in die Kanäle von Forsen, Sodapoppin oder xQc reinschauen: Da fände man viele deutsche Twitch-Zuschauer.

Es gebe aber auch einige deutsche gute Kanäle. Als Beispiel werden Hand of Blood, Kaya Yanar oder Gronkh genannt.

Bei den Streams hatte er noch blendende Laune.

Der Bann von MontanaBlack stößt eine interessante Diskussion an. Ist das ein Ausreißer oder ist MontanaBlack wirklich ein Repräsentant für die deutsche Jugend und das, was wir sehen wollen? Einige Deutsche scheinen sich regelrecht für sein Verhalten zu schämen, während andere es analysieren und erklären.

Im Juli 2020 machte das deutsche Twitch ähnliche große Schlagzeilen, die waren aber deutlich positiver:

