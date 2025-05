Deutscher LoL-Profi ist Teil des besten Teams von Europa, erklärt, warum er lieber Off-Meta spielt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

G2 Esports gehört trotz der kürzlichen Niederlagen weiterhin zu den besten Teams von Europa. Neben der LEC gibt es auch die koreanische Liga, die LCK. Faker hat mit seinem Team T1 einen der erstaunlichsten Rekorde aufgestellt, der jetzt von einem neuen Top-Team erreicht werden könnte: Neues Top-Team in LoL überrollt die LCK, kratzt am legendären Rekord von Faker

Neues Top-Team in LoL überrollt die LCK, kratzt am legendären Rekord von Faker

Sein Mitspieler und ADC Hans Sama hat schon in einem früheren Interview mit Sheep Esports (via sheepesports.com ) über die Leistung des Teams gesprochen. Nach der Meinung von Hans fühlte es sich so an, als würde G2 wie Solo-Spieler spielen und dass sie wenig wie ein Team funktioniert haben. BrokenBlade sieht das genauso und fügte hinzu:

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Der Launch-Trailer zur neuen Season 2 2025 in League of Legends

Im Video seht ihr den neuen Trailer zur Season 2 in 2025 von League of Legends:

Ich werde immer zu ungewöhnlichen Champions greifen, wenn sie gut sind. Es ist auch völlig in Ordnung, auf Meta-Picks zu setzen, aber ich glaube, ich bin der Spielertyp, der auch mit Nicht-Meta-Picks immer abliefern kann. Für mich zählt vor allem eins: zu gewinnen. Es ist mir egal, ob ich einen langweiligen Champion spielen muss, solange wir am Ende oben stehen. Dylan ist ein Coach, der Kreativität akzeptiert und begrüßt, solange sie verantwortungsvoll und sinnvoll ist.

Im letzten entscheidenden Spiel der Serie gegen Karmine Corp, entschied sich BrokenBlade dazu, den Champion Warwick zu wählen. Dieser Champ wurde bisher in der gesamten Season 15 nur 19-mal gespielt sowie gebannt. Zum Vergleich: Gwen wurde über 500-mal gepickt und mehr als 1500-mal gebannt (via gol.gg ). Das letzte Spiel verlor G2 und die Serie endete mit einem 2:1 für Karmine Corp.

Im Frühlings-Split der LEC von 2025 spielte BrokenBlade mit G2 Esports gegen die Newcomer Karmine Corp. Nach dem ersten Sieg stand der deutsche Toplaner mit Off-Meta Champ Shen einem der aktuell stärksten Champions gegenüber. Gwen befindet sich während der laufenden Season 15 in den Top 3 der am meisten gebannten Champs für die Toplane.

Mit jeder Season und jedem Patch von League of Legends gibt es eine sogenannte Meta. Die stärksten Champions werden als Meta bezeichnet, während schwächere Champs als Off-Meta betitelt werden. Einer der besten deutschen LoL-Spieler hat in einem Interview erklärt, weshalb er gerne Off-Meta spielt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to