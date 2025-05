Neues Top-Team in LoL überrollt die LCK, kratzt am legendären Rekord von Faker

Die koreanische E-Sports-Szene von League of Legends veranstaltet aktuell den LCK-Split von 2025. Neben alteingesessenen Legenden wie T1 mit Starspieler Faker gibt es in diesem Jahr ein Team, das zurzeit die gesamte LCK dominiert.

Um welches Team geht es? Das Multi-Gaming-Team Gen.G holt sich zurzeit einen Sieg nach dem anderen in der LCK, der ersten Liga von League of Legends in Korea. Im November 2024 hat sich das Team neu zusammengefunden und spielt seitdem in der LCK 2025.

Das erste Turnier der Season, den LCK-Cup haben sie mit 3 gewonnenen und 2 verlorenen Serien beendet (via lol.fandom.com). Der laufende Split nennt sich „Rounds 1-2“ (via lol.fandom.com) und wird noch bis zum 1. Juni 2025 gespielt. Gen.G hat derzeit einen Serien-Rekord von 16 Siegen und 0 Niederlagen.

Was ist der Rekord von Faker? Die LoL-Ikone hat mit seinem Team T1 im Frühlings-Split der LCK 2022 eine perfekte Wertung aufgestellt (via lol.fandom.com). Mit 18 Siegen und keiner einzigen Niederlage sind sie der Rekordhalter innerhalb der LCK. Diesen Erfolg hat bisher noch kein anderes Team geschafft.

Sollte das Team Gen.G ihre nächsten 2 Serien gewinnen, haben sie den Rekord von Faker und seinem Team ebenfalls erreicht. Die letzte Serie wird Gen.G gegen OKSavingsBank BRION (BRO) am 31. Mai 2025 spielen.

Im Video seht ihr den Trailer zur aktuellen Season 2 von 2025 in League of Legends:

Es gibt noch weitere Meilensteine für Gen.G

Was hat Gen.G noch erreicht? Neben einem dominanten Score von 16 zu 0 in der ersten koreanischen Liga, gibt es noch weitere Errungenschaften, die das Team feiern kann. Der Spieler Chovy von Gen.G hat mit einem Pentakill gegen Hanwha Life Esports den Meilenstein von 2.500 Tötungen innerhalb der LCK erreicht (via facebook.com).

Im Jahr 2022 war Faker der erste Spieler, der diesen Meilenstein erlangte, als er gegen Chovy in der Mitte antrat (via jaxon.gg). Die beiden sind bereits seit einigen Jahren Rivalen und konnten bei der LCK 2024 einen Rekord von 2,6 Millionen Zuschauern gleichzeitig aufstellen.

Ein weiterer Erfolg wurde vom Toplaner Kiin im selben Match gegen Hanwha Life Esports erreicht. In seiner LCK-Laufbahn hat der Koreaner insgesamt 3.500 Assists gesammelt (via ggesports.com). Das macht ihn zu einem von 17 Spielern, die diesen Meilenstein erreicht haben.

Das koreanische Team von Gen.G ist auf Rekordjagd und könnte schon bald an Faker und T1 herankommen. Auf der anderen Hälfte der Erdkugel spielt zurzeit ein junger Franzose in der LEC und zeigt, wie gut er mit seinem Champion Ezreal umgehen kann. Nach einem ersten LEC-Sieg im Frühling 2025 ist der ADC Caliste von Karmine Corp das neue Wunderkind von League of Legends: Neues Wunderkind in LoL zeigt dem 16-fachen LEC-Meister, weshalb er der nächste Faker wird