Europas neuer Star-Spieler in LoL zeigt dem früheren LEC-Meister, weshalb er ein „Wunderkind“ ist

Die E-Sports-Szene von League of Legends ist riesig und hat bereits Legenden wie Faker auf internationaler Ebene berühmt gemacht. Seit 2025 beweist sich ein neuer Spieler aus Europa in der Profi-Liga und hat dem ehemaligen LEC-Meister gezeigt, weshalb er ein „Wunderkind“ ist.

Wer ist Europas neuer Star-Spieler? Der junge ADC nennt sich Caliste und ist seit Dezember 2024 ein fester Teil von Karmine Corp. Bereits im ersten Split der LEC 2025 konnte sich Caliste in der Pro-Szene beweisen. Nach einer öffentlichen Entschuldigung an die Fans aufgrund seiner Performance überraschte Caliste die E-Sports-Welt von League of Legends und gewann mit seinem Team den ersten LEC-Titel.

Was hat Caliste gemacht? In der siebten Woche des LEC-Splits vom Frühling, zeigte Caliste mit seinem Champion Ezreal, dass er schon nach kurzer Zeit bei den großen Profis mitspielt oder sogar noch besser ist. Der Clip auf Reddit zeigt sein Können in League of Legends und wie er seine Gegner ausspielt.

Auf seinem Champion Ezreal war er nicht aufzuhalten und machte das Spiel des gegnerischen ADC mit punktgenauen Eingaben zur Hölle. Nach einem vergeigten Gank auf Caliste, drehte er den Spieß um und holte, mithilfe seiner Teamkollegen, zuerst den Jungler und danach den ADC von G2 Esports. Die Runde endete mit einem perfekten Score von 7/0 für Caliste und sein Team konnte den ersten Platz der Gruppenphase erreichen.

Im Video seht ihr den Trailer zur neuen Season 2 von 2025 in League of Legends:

G2 Esports wollte das „Wunderkind“ selbst haben

Wie ist die Vorgeschichte von Caliste und G2 Esports? Im Oktober 2024 gab es Gerüchte eines Angebots von G2 Esports an Karmine Corp. Caliste soll für eine exorbitant hohe Ablöse-Summe zu den 16-fachen LEC-Meister G2 Esports gehen. Neben einem Geldbetrag waren die zwei ehemaligen Spieler Yike und Mikyx, sowie der aktuelle ADC Hans Sama von G2 ebenfalls ein Teil des Deals. Karmine Corp hat das Angebot abgelehnt und entschied sich dazu, den neuen Star-Spieler Europas zu behalten.

Was sagt die Community zu Caliste? Bereits nach dem ersten LEC-Split im Winter wurde klar, dass der junge Franzose Caliste ein besonderer ADC ist. Die Community schrieb folgendes zu seinem Ezreal-Clip auf Reddit:

„Wahnsinn, wie dieses eine Play allein das ganze Spiel gewinnt. Wie soll man sowas überhaupt schlagen? Gut gespielt, Caliste“, kommentiert der Reddit-User rocket9904.

Der User WillDifferent125 hofft, dass Caliste und sein Team es ins „Mid-Season Invitational“ schaffen und schreibt auf Reddit: „Das ist genau das verdammte Talent, das diese Region braucht. Bitte Gott, Karmine Corp, schafft es zum MSI!“

Caliste ist in seinem Team Karmine Corp sicher gut aufgehoben und hat eine blühende Zukunft in der E-Sports-Szene von League of Legends vor sich. Neben den Erfolgen des Profis gibt es auch für das Frauen-Team von G2 Esports einen Grund zum Feiern. Nach einem harten Jahr haben sie sich in die 2. Liga Spaniens hochgekämpft: Frauen-Team in LoL steigt 2-mal in einem Jahr ab, kämpft sich 2025 zum ersten Mal in die 2. Liga