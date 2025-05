Frauen-Team in LoL steigt 2-mal in einem Jahr ab, kämpft sich 2025 zum ersten Mal in die 2. Liga

Die E-Sports-Szene von League of Legends wird von männlichen Spielern dominiert. Jetzt hat ein reines Frauen-Team sich nach einem harten Finale den Platz in der zweiten Liga gesichert.

Um welches Team geht es? Das Schwesterteam der LEC-Meister G2 Esports nennt sich G2 Hel. In der zweiten Liga Nordeuropas, der NLC Spring 2024, konnten sie lediglich 2 Spiele gewinnen und mussten 16 Niederlagen kassieren. G2 Hel stieg in die erste schwedische Regional-Liga ab und belegte dort den letzten Platz. Nach dem zweiten Abstieg befand sich G2 Hel in der zweiten schwedischen Regional-Liga.

Wie haben es die Frauen in die 2. Liga geschafft? Nach einem harten Jahr für G2 Hel haben sie zwei ihrer Spielerinnen ausgetauscht. Die neue Midlanerin Rym „rym“ Salloum und die deutsche Top-Lanerin „Zevid“ sind dem Team im Januar 2025 beigetreten. Mit der neuen Aufstellung haben die Frauen das Aufstiegsturnier der Liga Nexo gewonnen und sich somit in die 2. Liga in Spanien gekämpft.

Das Video zeigt den neuen Trailer zur Season 2 von 2025 in League of Legends:

Der Aufstieg wäre fast gescheitert

Wie sah es für G2 Hel aus? Im Finale des Aufstiegsturniers traten sie gegen das spanische Team Dream Makers an. Nachdem G2 Hel bereits 1:2 zurückgelegen hatte, konnten sie die letzten zwei Spiele doch noch gewinnen und somit in die Liga Nexo einziehen. Das Startdatum des dritten Splits der Liga (via lol.fandom.com) ist noch nicht bekannt.

Was bedeutet das für die E-Sports-Szene in League of Legends? Die Präsenz eines reinen Frauen-Teams in der 2. Liga ist ein sichtbares Zeichen für Wandel und Inklusion. Die Szene ist bisher stark von männlichen Teams geprägt. Schon in Valorant hat sich ein reines Frauen-Team unter dem Faze-Clan zusammen getan und sorgt für mehr Diversität im E-Sports.

Mit diesem Team könnten sie es noch weiter schaffen und eventuell spielen sie schon bald gegen die Profis in den Weltmeisterschaften. Neben den tollen Neuigkeiten des Aufstiegs von G2 Hel in die 2. Liga gibt es auch traurige Nachrichten. Der erste Weltmeister Shushei ist verstorben und Riot ehrt ihn, indem sie euch einen Titel und den Skin seines Weltmeisterschaft-Sieges schenken: Riot zollt einem der ersten Weltmeister von LoL Respekt, verschenkt einen Skin zu seinem Gedenken