Riot zollt einem der ersten Weltmeister von LoL Respekt, verschenkt einen Skin zu seinem Gedenken

In League of Legends wird seit 2011 die Weltmeisterschaft veranstaltet. Bei diesem Event kämpfen die besten Spieler der Welt um den Weltmeistertitel. Einer der ersten Weltmeister ist vor Kurzem verstorben und Riot ehrt ihn in diesem Monat mit zwei Geschenken an die Community.

Wer war der erste Weltmeister in League of Legends? Im Jahr 2011 wurde das Team Fnatic zum ersten Weltmeister der LoL-Geschichte. Der Toplaner Maciej „Shushei“ Ratuszniak trug maßgeblich zum Sieg bei und hat mit seinem Main-Champ Gragas die Toplane dominiert. Ende April 2025 verstarb die LoL-Legende im Alter von gerade einmal 36.

Welchen Skin schenkt euch Riot? Um Shushei den angebrachten Respekt zu zollen, hat sich Riot dazu entschieden, euch seinen Fnatic-Gragas-Skin zu schenken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, drei Runden mit seinem Main-Champ Gragas zu spielen.

Zusätzlich zum Fnatic-Gragas-Skin gibt es noch ein weiteres Geschenk für die Spieler: den Titel „Shushei Forever“. Der Skin und der Titel sind noch bis zum 2. Juni 2025 erhältlich.

Ein neuer Trailer macht Stimmung auf die Season 2 2025 in League of Legends:

Die Community trauert um den Weltmeister

Neben den Danksagungen für den respektvollen Umgang mit dem Dahinscheiden eines geliebten Spielers gibt es weitere Kommentare, die zeigen, wie beliebt Shushei bei der Community war. Hier sind drei schöne Reddit-Kommentare:

„Ich erinnere mich, wie ich ihn bei den ersten Worlds live gesehen habe, und was er mit Gragas und Alistar gemacht hat, hat die Meta komplett verändert. Ich wollte unbedingt so spielen wie er, weil es einfach so cool war“, schreibt BenneB23.



„Ruhe in Frieden. Ich erinnere mich noch, wie alex_ich sich die „Gragas-und-Evelynn-Mitte-Strategie“ von Shushei ausgeliehen und damit eine Zeit lang alles dominiert hat“, schreibt DMT-Mugen.



„Ich habe ihn kurz beim S1 Championship in Jönköping getroffen. Er war damals nur am Lächeln und voller Energie, genau die Einstellung, mit der Fnatic das Event gewonnen hat. Ruhe in Frieden, Legende“, schreibt Allan_Viltihimmelen.

Danke an Riot und League of Legends, dass sie dem Weltmeister Maciej „Shushei“ Ratuszniak den Respekt entgegenbringen, den er verdient.

Neben den traurigen Nachrichten über den Spieler und ersten Weltmeister Shushei, hat League of Legends die Season 2 von 2025 gestartet. Bereits in den ersten Tagen wurde ein derart schlimmer Bug gefunden, der Spieler mit jeder Menge Frust versorgt hat. Teilweise wurden ganze Runden ruiniert: Ein falscher Mausklick in der neuen LoL-Season konnte eure ganze Runde ruinieren