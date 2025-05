Die neue Season von League of Legends ist gestartet und bringt neben vielen Änderungen am Gameplay und Champions einen unschönen Bug mit sich. Durch einen einfachen Fehlklick hättet ihr euch die gesamte Runde ruiniert.

Was passiert bei einem falschen Mausklick? Seit den frühen Tagen von League of Legends ist der Rückruf eine wichtige und wertvolle Fähigkeit, die von jedem Champion benutzt werden kann. Der Bug sorgte dafür, dass ihr in der Basis eures Teams, mit einem Rechtsklick den Rückruf verkauft habt.

Wie konnte die Runde dadurch ruiniert werden? Normalerweise sollten verkaufte Items mit der Funktion „Undo“ wieder ins Inventar zurückkehren, das funktioniert mit dem Rückruf leider nicht. Der Button verschwindet komplett und ließ sich durch keine Methode zurückbringen.

Der Rückruf ist ein fester Bestandteil von League of Legends. Jeder Champion muss irgendwann zurück zur Basis gehen, um sich zu heilen oder Items zu kaufen. Wenn ihr euch nicht zurückrufen könnt, werdet ihr viele wertvolle Sekunden oder gar Minuten verlieren. Neben der verlorenen Zeit ist ein weiterer Grund, dass ihr manchmal in Situationen steckt, in denen es unmöglich ist, sicher zu der eigenen Basis zu kommen. In diesem Fall ist ein Rückruf unausweichlich.

Das Video zeigt den neuen Launch-Trailer zur Season 2 2025 von League of Legends:

Zum Glück wurde der Bug schnell entdeckt

Wie wurde der Bug gefunden? Der Youtuber Vandiril hat am 29. April ein Video mit dem Titel „Riot hat endlich etwas UNGLAUBLICHES hinzugefügt!“ hochgeladen, in dem er den Bug ausführt und anschließend versucht, den Rückruf zurückzubekommen, jedoch ohne Erfolg.

Neben dem Video gab es noch einen Reddit-Post des Spielers sidknecht, dessen ADC aus Versehen in der Mitte der Runde den Rückruf verkaufte. Nachdem sidknecht ihm nicht geglaubt hatte, testete er es selbst und warnte die Community vor dem Bug.

Das Video von Vandiril binden wir hier für euch ein:

Hat Riot den Bug schon behoben? Schlimme Bugs wie der Verkauf des Rückrufs führen zu hohem Frust der Spieler und müssen so schnell wie möglich behoben werden. Nachdem der Bug an die Öffentlichkeit gekommen war, hat Riot nach mehreren Stunden reagiert und ihren Community-Manager unter dem Reddit-Post kommentieren lassen:

„Hey zusammen! Wir haben einen Fix dafür veröffentlicht, ihr solltet jetzt nicht mehr in der Lage sein, euren Rückruf zu verkaufen. Sorry an alle, die das reinste »Kein Rückruf«-Gameplay nachspielen wollten. (Ich mein, ihr könnt’s theoretisch trotzdem noch versuchen.)“, schreibt RiotSakaar, der Community-Manager.

