FaZe Clan stellte in einem Clip auf Twitter ihr erstes E-Sport-Team vor, dass nur aus Frauen besteht und im Shooter Valorant antreten wird. Die Community ist begeistert.

FaZe Clan ist eine amerikanische E-Sport-Organisation, die verschiedene professionelle Teams zu Spielen wie Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive sowie den Shooter Valorant hat.

Vor kurzem postete das Unternehmen auf Twitter die Vorstellung eines besonderen neuen Teams: 5 Spielerinnen bilden das erste E-Sport-Team von FaZe Clan, dass nur aus Frauen besteht. Und das ist im E-Sport ziemlich einzigartig.

Das sind die 5 Valorant-Spielerinnen

FaZe Clan postete am 07. März 2023 einen Videoclip auf Twitter, in dem die fünf Spielerinnen in einer humorvollen Vorstellung als neues Team für Valorant angekündigt werden.

Dazu schreibt FaZe Clan die Überschrift “Das erste Roster, bestehend nur aus Frauen, von FaZe Clan wird vorgestellt”:

Wer sind die Spielerinnen? Das Valorant-Team besteht aus:

Emma “emy” Chloe

Diane “di^” Tran

Madison “maddiesuun” Mann

Jennifer “refinnej” Le

Vannesa Emely “panini” Emory

Die Frauen spielten bereits in der Vergangenheit in verschiedenen professionellen Teams zusammen. Alle 5 traten das erste Mal 2022 bei der Champions Tour Game Changers Series III in Nord America unter dem Team-Namen Hamboigas gemeinsam an.

Wann sieht man das Team in Action? Ihren ersten großen Auftritt mit FaZe Clan wird das Team in der kommenden Valorant Champions Tour (VCT) des Game Changers-Programms haben.

Das neue Team soll die bekannte VCT-Wettkampfsaison ergänzen, “indem es neue Chancen und Möglichkeiten für Frauen und andere marginalisierte Geschlechter im VALORANT-E-Sport schafft” (via playvalorant.com).

Wie reagiert die Community? Unter dem Twitter-Post reagiert die Community erfreut, über das neue Team. Viele FaZe-Mitglieder sowie Twitter-User heißen die Spielerinnen willkommen und sind begeistert, dass FaZe nun das erste Team bestehend aus 5 Frauen an Start hat.

