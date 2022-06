Diablo Immortal zeigt 6 deutsche Server – Auf welchem spielt ihr?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Schreibt uns doch hier in die Kommentare, auf welchem Server ihr spielen werdet und auf welche Inhalte ihr euch dort besonders freut. Vielleicht findet ihr hier in den Kommentaren ja Spieler mit ähnlichen Motivationen und ihr könnt zusammen – mit Crossplay – looten und leveln.

Wann ist Release? Diablo Immortal wird am 2. Juni um 19:00 Uhr auf PC und Mobile (Android und iOS) veröffentlicht. In der großen Welt werdet ihr immer wieder andere Spieler treffen, mit denen ihr zusammen Gruppen-Inhalte spielen könnt. Aus dem Grund fragen sich viele, wo man andere deutsche Spieler trifft.

