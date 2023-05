Den schärfsten Gaming Laptop zum Bestpreis sichern: MSI Katana mit RTX 4070 jetzt im Angebot

Im Rahmen der Otto Super Brand Weeks gibt es noch bis zum 22. Mai den Top-Gaming Laptop MSI Katana 17 zum Bestpreis.

Die Otto Super Brand Weeks lassen mit Top-Laptops zu Spitzenpreisen eure Herzen höher schlagen. Wir haben drei spannende Modelle von MSI mit der neuen NVIDIA GeForce RTX 40 Generation ausgemacht – für jeden Performance-Bedarf ist hier das richtige Gerät dabei. Werft einen Blick in die Otto-Aktion und überzeugt euch selbst:

Nicht der richtige Laptop mit dabei? Beim MSI Spring Sale findet ihr tagesaktuell noch mehr gute Angebote rund um MSI Laptops mit NVIDIA GeForce RTX-Power:

Unser Highlight: Der MSI Katana 17 mit GeForce RTX 4070

Einen richtigen Grafik-Kracher bekommt ihr im Shop von Otto. Der MSI Katana 17 ist nämlich mit der NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-GPU ausgestattet. Mit 8 GB VRAM und DLSS 3.0 liefert sie in praktisch jedem Spiel butterweiche FPS. Dank der innovativen Max-Q Techniken schafft sie das sogar im schlanken Laptop-Format.

Die RTX 4070 Ausführung ist eine der schnellsten Laptop-GPUs überhaupt. Das sollte sie auch sein, denn dank Raytracing ist sie in der Lage, Licht in Spielen realistischer darzustellen als jemals zuvor.

Auch die restliche Hardware weiß zu überzeugen. Satte 16 GB DDR5 RAM und ein bis zu 4,70 GHz schneller Intel Core i7 liefern im Zusammenspiel mit der GPU Höchstleistungen. Somit seid ihr bereit für den Spiele-Sommer und könnt im Juni mit Diablo 4 ins Höllenfeuer hinabsteigen.

Apropos Höllenfeuer: Bei so viel Grafik-Power geht es schnell heiß her. Damit der Laptop trotzdem immer cool bleibt, ist eine Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung verbaut. So könnt ihr auch grafisch anspruchsvolle Spiele spielen, ohne euren Schreibtisch zu verbrennen.

Insgesamt bekommt ihr mit dem MSI Katana 17 einen richtig starken Laptop, den es bei Otto auch noch zum Bestpreis von nur 1799€ gibt. Alternativ sind auch Versionen mit einer GeForce RTX 4060 Laptop GPU bzw. einer GeForce RTX 4050 Laptop GPU im Angebot.

Die Hardware des MSI Katana 17 im Überblick:

Grafikkarte : ‎NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

: ‎NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU Prozessor : Intel Core i7-12650H

: Intel Core i7-12650H Bildschirm : 17,3 Zoll Full HD (1920×1080), 144Hz

: 17,3 Zoll Full HD (1920×1080), 144Hz Arbeitsspeicher : 16 GB DDR5 RAM

: 16 GB DDR5 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Größe/Gewicht: 398 mm x 273 mm x 25,2 mm; 2,6 kg

