Zauberinnen sind gerade die stärkste Klasse in Diablo 4 – Das macht sie so stark

Die Zauberinnen führen aktuell die Punktezahl in den Leaderboards in Diablo 4 an. Das liegt vor allem an einem Item, das den Schaden enorm erhöht. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In den Leaderboards von Diablo 4 kämpft jede Klasse für sich um die Plätze an der Spitzen. Vergleicht man sie jedoch miteinander, stellt man fest, dass die Zauberinnen die meisten Punkte gesammelt haben. Das war auch in der ersten Woche des Gauntlets (auf Deutsch: Prüfung) schon so.

Die bestplatzierten Spieler der Zauberer-Rangliste spielen alle relativ ähnliche Builds. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist die Kombination von drei Items, die für einen enormen Schaden sorgen. Eines der Items eignet sich mit seinen Affixen perfekt für den Durchgang im Gauntlet, wo Tempo und Strategie im Fokus stehen.

In dem Video erfahrt ihr mehr zu den Leaderboards:

Das „Gewand des Unendlichen“ eignet sich perfekt für den Gauntlet

Was ist das für ein Item? Es handelt sich um den Brustschutz „Gewand des Unendlichen“, der euren Schaden erhöht und ermöglicht, dass ihr die Gegner nach dem Teleportieren zu euch zieht und sie betäubt.

Der Brustschutz sorgt also in dem Gauntlet-Dungeon konkret dafür, dass ihr mit dem Teleport einen Tempo-Boost habt, mit dem ihr in den 8 Minuten flotter durch die Monstermeute kommt. Ihr zieht eure Gegner zusammen, betäubt sie gleichzeitig, um sie dann in etwa mit Blitzen zu grillen. Diese Kombination sorgt dafür, dass Zauberinnen wahnsinnig stark sind.

Das „Gewand des Unendlichen“ besitzt folgende Affixe:

+ Intelligenz

+ Schaden gegen Gegner in der Nähe

+ Schaden gegen betäubte Gegner

+ Ränge für die passive Fertigkeit „Glaskanone“

Das Gewand des Unendlichen verschafft euch einen Bonus auf euren Teleport und euren Schaden. Das Gewand des Unendlichen verschafft euch einen Bonus auf euren Teleport und euren Schaden. Das Gewand des Unendlichen verschafft euch einen Bonus auf euren Teleport und euren Schaden.

Woher bekomme ich den Brustschutz am besten? Das „Gewand des Unendlichen“ könnt ihr aktuell gezielt bei zwei Bossen in Diablo 4 farmen – Lord Zir und Varshan. Um Varshan zu beschwören, braucht ihr vier Materialien (geschwärzter Femur, bebende Hand, gurgelnder Kopf und auf WT4 ein Boshaftenherz), für Lord Zir benötigt ihr exquisites Blut.

Wo ihr bestimmte Bosse für die Uniques in Diablo 4 findet, seht ihr hier:

Welche Items eignen sich noch? Schaut man sich die bestplatzierten Spieler in der Rangliste der Zauberinnen an, stellt man fest, dass sie nicht nur das Unique-Item „Gewand des Unendlichen“ gemeinsam haben. Sie tragen außerdem alle das begehrte Uber Unique „Harlekinskrone“ und den Unique-Ring „Tal Rashas Schillernder Reif.“

Die Harlekinskrone ist ein Kopfschutz, der auch „Shako“ genannt wird. Das entspricht der Bezeichnung des Item-Typs aus Diablo 2, von wo der Helm stammt. Was Shako so begehrt macht, ist der legendäre Effekt, denn: Der Helm verschafft euch Schadensreduktion und +4 Ränge für alle Fähigkeiten.

„Tal Rashas Schillernder Reif“ ist ein Unique-Item, das ihr, wie auch den Brustschutz, bei Varshan farmen könnt. Der Ring kam gemeinsam mit 4 weiteren in Season 2 zurück in Diablo 4. Sie orientieren sich dabei an Fähigkeiten und Mechaniken, die in der 1. Season durch die boshaften Herzen eingeführt wurden.

Der Ring erhöht den nichtphysischen Schaden, die Glückstrefferchance, die Ressourcenerzeugung und die Abklingzeitreaktion. Zusätzlich erhaltet ihr ein paar Sekunden lang erhöhten Schaden, für jede Art von Elementarschaden, die ihr verursacht.

Welche Builds spielen die Bestplatzierten? Mehrere Spieler auf den ersten Plätzen der Rangliste für Solo-Zauberer kombinieren den Elektropeitschen-Build mit anderen Skills, etwa aus dem Blizzard-Build, der aktuell der beste Bosskiller für Zauberer in Season 3 ist.

Der erstplatzierte im normalen Modus spielt folgende Fertigkeiten:

Blizzard

Instabile Strömung

Blitzspeer

Flammenschild

Eisrüstung

Teleportation

Andere Spieler nutzen etwa Frostblitz. Der Grund ist, dass sie mit den verschiedenen Elementen mehr Stapel von Tal Rashas Ring erzeugen können. Darum unterscheiden sich die Gauntlet-Builds ein wenig von den Top-Builds fürs sonstige Endgame.

Der Blizzard-Build ist einer der Top-Builds im Endgame von Diablo 4 in Season 3. Die Builds auf der Spitze der Tier List beweisen sich entweder durch massiven Schaden, ihre Nützlichkeit oder vor allem ihre Effektivität gegen schwere Feinde. Hier findet ihr die Tier List mit den besten Builds im Endgame von Diablo 4.