WoW bringt Catch-Up-Gear, bevor es überhaupt was upzucatchen gibt

Mit Patch 10.0.7 könnt ihr Charaktere in World of Warcraft noch einfacher ausrüsten. Die Entwickler bringen schon die erste „Aufholrüstung“ – obwohl es gar nichts zum aufholen gibt.

Der nächste Patch von World of Warcraft ist bereits auf dem PTR. Auch wenn das Update 10.0.7 kein großer Patch ist, gibt es doch eine Reihe von neuen Inhalten und sogar ein überarbeitetes Gebiet. Immerhin geht es auf die „Verbotene Insel“, das einstige Startgebiet der Dracthyr.

Das bringt nicht nur neue Quests und mehr Inhalte im Endgame mit sich, sondern auch einen neuen Weg, um Charaktere auszurüsten. Denn überall auf der Insel könnt ihr das erste „Catch-Up-Gear“ von Dragonflight bekommen.

Was ist das für Ausrüstung? Bei der Ausrüstung handelt es sich um die aufgewertete „Primal Infusion“-Rüstung, die man gegenwärtig in Valdrakken kaufen kann und sogar Set-Boni bietet, die vor allem in der offenen Welt nützlich sind.

Bisher musste man eine schwächere Version dieser Ausrüstung bei den Elementarstürmen farmen und sogar noch mit Sturmsiegeln aufwerten, damit sie ihre volle Kraft entfaltet. Genau diese Ausrüstung droppt in Form von Abzeichen künftig auf der Verbotenen Insel.

Was ist „Catch-Up-Gear“ in WoW?

So genanntes „Catch-Up-Gear“ hat in World of Warcraft lange Tradition. Es wird in der Regel erst recht spät im Lebenszyklus einer Erweiterung eingeführt und soll nachrückenden Spielerinnen und Spielern erlauben, ihre Charaktere möglichst rasch aufschließen (vom englischen „to catch up“ – „aufholen)“ zu lassen, um an den aktuellen Inhalten teilnehmen zu können.



Zumeist handelt es sich dabei um Ausrüstung oder eintauschbare Abzeichen, die von einem Charakter an einen anderen geschickt werden können. So kann etwa der Hauptcharakter dazu beitragen, dass ein Zweitcharakter bereits solide Ausrüstung erhält.

Wie kommt man an die Ausrüstung? Zumindest aktuell scheinen die Abzeichen für diese Ausrüstung vor allem von seltenen Feinden („Rare Mobs“) auf der Insel hinterlassen zu werden. Egal ob ihr mit eurem „Main“ oder einem neuen Charakter auf der Insel unterwegs seid, ihr solltet also recht schnell an die Twink-Ausrüstung kommen und eure Charaktere so ausstatten können.

Beute für Twinks – leicht zu bekommen.

Warum ist das ungewöhnlich? In der Regel bringt Blizzard solche Aufholmechaniken erst mit dem Release eines größeren Patches, wenn auch der Start eines neuen Raids oder einer neuen Saison ansteht. Dass Blizzard bereits während einer laufenden Saison solche Ausrüstung bringt, ist eher ungewöhnlich.

Allerdings entspricht das durchaus der aktuellen „Twinkfreundlichkeit“, die Blizzard an den Tag legt. Selten in der Geschichte von World of Warcraft war es so leicht, als Neueinsteiger oder Twink-Fan Charaktere nachzuziehen und sie für das aktuelle Endgame fit zu machen.

Wann erscheint das? Ein Release-Datum für Patch 10.0.7 gibt es noch nicht. Da Blizzard im Jahr 2023 allerdings insgesamt 6 Patches veröffentlichen will, müsste im Schnitt alle 8 Wochen ein Update erscheinen. Das würde bedeuten, dass Patch 10.0.7 ungefähr Ende März auf die Live-Server aufschlagen müsste. Sobald es ein konkretes Datum gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Was haltet ihr davon, dass WoW dieses Mal so früh Catch-Up-Gear bringt? Eine tolle Sache für Nachrücker und Viel-Twinker? Oder ein Fall von „man kriegt alles nachgeschmissen“?

WoW hat für Twinks schon einiges verbessert – So kann man jetzt Urzeitliches Chaos verschicken!