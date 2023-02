WoW wird noch besser – Ihr könnt Twinks nun „Urzeitliches Chaos“ schicken

In kleineren Mengen könnt ihr Urzeitliches Chaos aber auch aus Weltquests oder Schatzbeuteln und aufgewühlter Erde erhalten. Das ist allerdings weniger zuverlässig und kann viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wie kommt man sonst an Urzeitliches Chaos? Urzeitliches Chaos gibt es in großen Mengen von Raid-Bossen, aber auch aus Dungeons wie „Mythisch+“ oder auch aus PvP-Kämpfen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Urchaos bekommt ihr.

Wo kann man das Urzeitliche Chaos verschicken? Der Händler „Rabul“ vom Handelskonsortium in Valdrakken hat einen neuen Gegenstand im Angebot, den „Satchel of Coalescing Chaos“. Dieser kostet 80 Urzeitliches Chaos und gewährt beim Öffnen 60 Urzeitliches Chaos – ihr verliert also 25 % der eingesetzten Ressource. Dafür könnt ihr den Beutel allerdings an andere Charaktere eures Accounts verschicken.

Dragonflight ist schon deutlich „twinkfreundlicher“ also manch andere, frühere Erweiterung von World of Warcraft. Doch ein bisschen Luft ist noch immer nach oben. Das hat nun auch Blizzard eingesehen und kurzerhand ein Feature ins Spiel gepatcht, das von vielen Spielerinnen und Spielern gewünscht wurde. Urzeitliches Chaos könnt ihr nun von Charakter zu Charakter schicken – auch wenn es dabei ein wenig Verlust gibt.

Die nervigste Ressource von World of Warcraft Dragonflight könnt ihr jetzt an Twinks verschicken. Das macht das Urzeitliche Chaos richtig sinnvoll.

Insert

You are going to send email to