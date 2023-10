Diablo 4 verschiebt Season 2 für mehrere Stunden: „Wir sind auf einige Komplikationen gestoßen“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was bringt Season 2? Die zweite Season von Diablo 4 wird eine eigene Story rund um Vampire sowie eine große Liste voller Buffs und Anpassungen bekannter Mechaniken bringen. Zusätzlich könnt ihr euch den Fleischerhaken des Butchers sichern, indem ihr Call of Duty spielt .

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Außerdem merkten die Entwickler in einem Post auf Reddit an, bei den Komplikationen handle es sich um technische Probleme mit dem aktuellen Build. Zudem heißt es in dem Statement, man wolle weitere Updates zu der Situation veröffentlichen, sobald mehr Informationen vorliegen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to