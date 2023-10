Diablo 4 ist jetzt auf Steam und die ersten Bewertungen sind da

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Am 17. Oktober startete in Diablo 4 die zweite Season, die „Season of Blood“, wenn auch mit einigen Komplikationen . Parallel dazu wurde das Action-RPG auf Steam veröffentlicht und kann nun ohne Umwege auf dem Steam Deck gezockt werden.

Insert

You are going to send email to