Diablo 4: Die 3 besten Builds für den Jäger in der Übersicht

Es gibt viele Builds für den Jäger, aber nur drei davon gelten derzeit in Diablo 4 also die besten in der aktuellen Meta. Wir listen euch diese auf und erklären euch, was sie so besonders macht.

Was sind das für Builds? Bei dieser Auflistung handelt es sich um die derzeit besten Builds in Diablo 4 für den Jäger. Sie beweisen sich entweder durch massiven Schaden, ihrer Nützlichkeit oder vor allem ihrer Effektivität gegen schwere Feinde. Folgende Builds gelten derzeit als Top-Tier für das Endgame:

Vor allem, wenn Season 1 bald veröffentlicht wird, ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung sich euer Build bewegen soll, damit ihr es im Ladder später leichter habt. Nun erklären wir euch, was diese Builds so besonders macht.

Jäger: Beste Builds für das Endgame in Diablo 4

Schraubklingen-Jäger

Was kann der Build? Die Schraubklingen gehören zu einer der besten Attacken des Jägers. Ihr rammt eurem Gegner Klingen in den Körper und verursacht dann bei eurem Rückweg massiven Schaden. Passend dazu seid ihr schnell und beweglich. Ein passender Build für einen Assassinen.

Todesfalle-Jäger

Was kann der Build? Die Weiterentwicklung des berühmten „Trapsin“ aus Diablo 2. Sowohl große Gegnergruppen als auch Bosse werden es mit euch nicht leicht haben. Ihr könnt eure Feinde auf einem Fleck sammeln und diese dann mit einer Falle entmaterialisieren. Zudem hilft euch euer Speerfeuer die restlichen Mobs zu zerlegen.

Klingensturm-Jäger

Was kann der Build? Dieser Klingensturm-Build ist eine gute Option, um Alptraum-Dungeons zu erledigen. Alle Feinde, die es wagen sich mit euch auf einen Nahkampf einzulassen, werden mit giftigen Klingen durchsiebt. Sowohl gegen Gegnergruppen als auch gegen Bosse sehr effektiv.

Das waren alle momentan besten Builds für den Jäger. Season 1 in Diablo 4 ist noch nicht draußen, die Meta könnte sich also in den kommenden Wochen schlagartig ändern. Bleibt ihr jedoch dran, dann seid ihr immer gut informiert denn wir aktualisieren unsere Builds und Guides zu den einzelnen Klassen und halten sie für euch auf dem aktuellen Stand.

